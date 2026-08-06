Hasta con drones, intensifican la búsqueda de adulto mayor desaparecido en Guerrero, Coahuila

GUERRERO, COAH.- La búsqueda de Raúl Reyes, un hombre de 64 años desaparecido en el ejido Santa Mónica, en el municipio de Guerrero, Coahuila, entró en una fase crítica al superar las 90 horas sin que se tenga conocimiento de su paradero, por lo que autoridades municipales reforzaron el operativo con recorridos terrestres, vigilancia aérea mediante drones y la participación de personal de distintas dependencias. El caso movilizó a corporaciones de los municipios de Guerrero y Villa Unión, cuyos equipos de Protección Civil, Seguridad Pública y otras áreas operativas mantienen recorridos permanentes en caminos de terracería, parcelas y zonas de monte donde se presume que el adulto mayor pudo haber caminado antes de perder contacto con sus familiares.

Como parte del despliegue, el Gobierno Municipal de Villa Unión incorporó un dron para ampliar el reconocimiento de áreas de difícil acceso, herramienta que permite explorar grandes extensiones de terreno y detectar indicios que desde tierra podrían pasar desapercibidos. Las labores se desarrollan en condiciones adversas debido a las altas temperaturas que predominan en la región norte de Coahuila, lo que incrementa la preocupación por la integridad física del adulto mayor, ya que una exposición prolongada al calor puede derivar en deshidratación o golpe de calor. De acuerdo con la ficha difundida por las autoridades, Raúl Reyes vestía una playera azul, pantalón tipo pijama rojo con cuadros azules y tenis color café al momento de su desaparición. Además, presenta un golpe visible en el lado derecho del rostro, situación que mantiene en alerta a los cuerpos de auxilio.

Mientras continúan los recorridos, las autoridades hicieron un llamado a la población de Guerrero, Villa Unión y comunidades cercanas para reportar cualquier información que pueda contribuir a localizar al adulto mayor, cuyo caso mantiene movilizadas a corporaciones y voluntarios de la región.