Hasta con drones, intensifican la búsqueda de adulto mayor desaparecido en Guerrero, Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Hasta con drones, intensifican la búsqueda de adulto mayor desaparecido en Guerrero, Coahuila
    1Elementos de Protección Civil y Seguridad Pública mantienen recorridos permanentes en el ejido Santa Mónica, Guerrero, y en municipios vecinos. CORTESÍA

Más de 90 horas de búsqueda mantienen en alerta a corporaciones del norte de Coahuila

GUERRERO, COAH.- La búsqueda de Raúl Reyes, un hombre de 64 años desaparecido en el ejido Santa Mónica, en el municipio de Guerrero, Coahuila, entró en una fase crítica al superar las 90 horas sin que se tenga conocimiento de su paradero, por lo que autoridades municipales reforzaron el operativo con recorridos terrestres, vigilancia aérea mediante drones y la participación de personal de distintas dependencias.

El caso movilizó a corporaciones de los municipios de Guerrero y Villa Unión, cuyos equipos de Protección Civil, Seguridad Pública y otras áreas operativas mantienen recorridos permanentes en caminos de terracería, parcelas y zonas de monte donde se presume que el adulto mayor pudo haber caminado antes de perder contacto con sus familiares.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sedena-despliega-mas-de-mil-500-elementos-en-michoacan-para-blindar-la-produccion-de-aguacate-y-combatir-la-extorsion-HA22667167

Como parte del despliegue, el Gobierno Municipal de Villa Unión incorporó un dron para ampliar el reconocimiento de áreas de difícil acceso, herramienta que permite explorar grandes extensiones de terreno y detectar indicios que desde tierra podrían pasar desapercibidos.

Las labores se desarrollan en condiciones adversas debido a las altas temperaturas que predominan en la región norte de Coahuila, lo que incrementa la preocupación por la integridad física del adulto mayor, ya que una exposición prolongada al calor puede derivar en deshidratación o golpe de calor.

De acuerdo con la ficha difundida por las autoridades, Raúl Reyes vestía una playera azul, pantalón tipo pijama rojo con cuadros azules y tenis color café al momento de su desaparición. Además, presenta un golpe visible en el lado derecho del rostro, situación que mantiene en alerta a los cuerpos de auxilio.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/alertan-en-piedras-negras-sobre-depresion-infantil-y-juvenil-piden-detectar-senales-a-tiempo-HA22668852

Mientras continúan los recorridos, las autoridades hicieron un llamado a la población de Guerrero, Villa Unión y comunidades cercanas para reportar cualquier información que pueda contribuir a localizar al adulto mayor, cuyo caso mantiene movilizadas a corporaciones y voluntarios de la región.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Búsqueda
Desaparecidas
adultos mayores

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
INE: Depredador presupuestal

INE: Depredador presupuestal
true

El Doctor Simi jamás votó, jamás pagó Infonavit y duerme perfumado con Brut 33 mientras Botellita de Jerez bendice sus chakras fifís
true

POLITICÓN: Multihomicidio en Saltillo: Modelo de seguridad en Coahuila evita la impunidad

La falta de obras de drenaje fue la causa central de las inundaciones en la carretera Monterrey-Saltillo.

Atribuyen inundaciones en Ramos Arizpe a obra de drenaje sin terminar
Rubén Moreira Valdez advirtió sobre los posibles efectos de los lineamientos en materia de libertad de expresión.

Rubén Moreira, diputado federal por Coahuila, advierte riesgo de censura en lineamientos sobre Derecho de las Audiencias
Después de una espera de alrededor de 90 minutos, Unión Laguna anunció la reprogramación del encuentro.

Lluvia aplaza el Saraperos vs Algodoneros; habrá doble cartelera este jueves
Bomberos examinan un fragmento de un misil ruso tras los ataques aéreos a un almacén de alimentos en Kiev, Ucrania, el miércoles 5 de agosto de 2026.

Esta es la razón por la que los misiles rusos están logrando cada vez más atravesar las defensas ucranianas
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, presentó los planes del presidente de EU, Donald Trump, para construir un arco del triunfo en Washington con motivo del 250 aniversario de la independencia del país.

Alerta un informe que el Arco del Triunfo de Trump podría alterar importancia histórica de sitios en Washington