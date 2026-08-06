Alertan en Piedras Negras sobre depresión infantil y juvenil; piden detectar señales a tiempo

El especialista explicó que los signos de alerta pueden manifestarse con tristeza constante, inquietud excesiva, aislamiento o conductas poco habituales. “Si notamos que están muy tristes o haciendo cosas que no eran las adecuadas o las que hacían normalmente, hay que primero platicar con ellos”, señaló. Subrayó la importancia de generar espacios de confianza para que los menores expresen lo que sienten.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La depresión en niños y adolescentes es un problema de salud que requiere atención oportuna. Por ello, madres y padres deben permanecer atentos a cualquier cambio de comportamiento en sus hijos, advirtió Antonio Pulido, coordinador de Salud del Niño y el Adolescente de la Jurisdicción Sanitaria Uno.

Pulido agregó que, ante la sospecha de problemas de fondo, como violencia intrafamiliar u otros factores que afecten emocionalmente al menor, es indispensable buscar orientación médica para iniciar una evaluación adecuada. El primer paso puede ser acudir con un médico general, quien determinará si es necesario canalizar al paciente con especialistas en psicología o psiquiatría.

“Lo importante es que los papás lo noten al principio y no dejarlo así pensando que se le va a pasar o que solamente es una etapa del crecimiento”, insistió. Además, advirtió que factores como el uso de redes sociales y el entorno digital también influyen en la salud emocional de niños y adolescentes, por lo que recomendó mantener comunicación constante, conocer sus actividades y brindar acompañamiento cercano.

CONTEXTO EPIDEMIOLÓGICO

De acuerdo con la Secretaría de Salud, en Coahuila se han registrado 489 diagnósticos de depresión en lo que va de 2026, un incremento de 7.2 por ciento respecto al año anterior. A nivel nacional, los casos suman 25 mil 908, cifra que representa un aumento de 4.2 por ciento y refleja la necesidad de fortalecer la atención en salud mental, especialmente entre la población infantil y juvenil.