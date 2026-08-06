Alertan en Piedras Negras sobre depresión infantil y juvenil; piden detectar señales a tiempo

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    Alertan en Piedras Negras sobre depresión infantil y juvenil; piden detectar señales a tiempo
    La depresión en niños y adolescentes requiere atención temprana; especialistas recomiendan buscar apoyo profesional ante cambios persistentes de conducta. ARCHIVO

Especialista recomendó a madres y padres mantener comunicación con sus hijos y acudir con profesionales ante cambios persistentes de conducta

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La depresión en niños y adolescentes es un problema de salud que requiere atención oportuna. Por ello, madres y padres deben permanecer atentos a cualquier cambio de comportamiento en sus hijos, advirtió Antonio Pulido, coordinador de Salud del Niño y el Adolescente de la Jurisdicción Sanitaria Uno.

El especialista explicó que los signos de alerta pueden manifestarse con tristeza constante, inquietud excesiva, aislamiento o conductas poco habituales. “Si notamos que están muy tristes o haciendo cosas que no eran las adecuadas o las que hacían normalmente, hay que primero platicar con ellos”, señaló. Subrayó la importancia de generar espacios de confianza para que los menores expresen lo que sienten.

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Pulido agregó que, ante la sospecha de problemas de fondo, como violencia intrafamiliar u otros factores que afecten emocionalmente al menor, es indispensable buscar orientación médica para iniciar una evaluación adecuada. El primer paso puede ser acudir con un médico general, quien determinará si es necesario canalizar al paciente con especialistas en psicología o psiquiatría.

“Lo importante es que los papás lo noten al principio y no dejarlo así pensando que se le va a pasar o que solamente es una etapa del crecimiento”, insistió. Además, advirtió que factores como el uso de redes sociales y el entorno digital también influyen en la salud emocional de niños y adolescentes, por lo que recomendó mantener comunicación constante, conocer sus actividades y brindar acompañamiento cercano.

CONTEXTO EPIDEMIOLÓGICO

De acuerdo con la Secretaría de Salud, en Coahuila se han registrado 489 diagnósticos de depresión en lo que va de 2026, un incremento de 7.2 por ciento respecto al año anterior. A nivel nacional, los casos suman 25 mil 908, cifra que representa un aumento de 4.2 por ciento y refleja la necesidad de fortalecer la atención en salud mental, especialmente entre la población infantil y juvenil.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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