Sedena despliega más de mil 500 elementos en Michoacán para blindar la producción de aguacate y combatir la extorsión

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Sedena despliega más de mil 500 elementos en Michoacán para blindar la producción de aguacate y combatir la extorsión
    La Sedena señaló que este refuerzo forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. ESPECIAL

Las fuerzas de seguridad concentrarán sus acciones en municipios considerados estratégicos para la producción y comercialización del aguacate, entre ellos Apatzingán, Aguililla, Buenavista, Cotija, Los Reyes, Peribán, Tingüindín, Tocumbo y Zamora

Como parte del reforzamiento de la estrategia de seguridad en Michoacán, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) inició este jueves el despliegue de 1,557 efectivos hacia distintas regiones del estado con el objetivo de fortalecer la vigilancia en zonas aguacateras, proteger las principales vías de comunicación y combatir los delitos que afectan a los productores.

El operativo contempla la movilización de 657 integrantes de la Guardia Nacional y 900 elementos del Ejército Mexicano, quienes comenzaron su traslado por vía terrestre desde diversos puntos del país para incorporarse a las labores de seguridad que ya realiza la 21 Zona Militar en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/la-otan-debera-adquirir-con-urgencia-sistemas-de-defensa-aerea-para-ucrania-mientras-zelensky-advierte-sobre-el-aumento-de-la-produccion-de-misiles-PA22665903

Las fuerzas de seguridad concentrarán sus acciones en municipios considerados estratégicos para la producción y comercialización del aguacate, entre ellos Apatzingán, Aguililla, Buenavista, Cotija, Los Reyes, Peribán, Tingüindín, Tocumbo y Zamora.

De acuerdo con la Sedena, el despliegue busca reforzar la vigilancia en huertas, centros de empaque, carreteras y puntos de inspección del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), además de inhibir el delito de extorsión que afecta a productores y empresarios del sector.

Entre las acciones que realizarán los efectivos destacan patrullajes permanentes, recorridos terrestres y operaciones preventivas en zonas urbanas y rurales de los municipios contemplados, con la finalidad de fortalecer la presencia institucional y reducir la incidencia delictiva. La dependencia aseguró que todas las operaciones se desarrollarán con apego a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y con respeto a los derechos humanos.

La Sedena señaló que este refuerzo forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y contribuirá a las acciones dirigidas a debilitar a los grupos delictivos que operan en Michoacán mediante operativos coordinados entre los tres órdenes de gobierno, con el propósito de generar mayores condiciones de paz y seguridad para la población.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Extorsiones
Narcoviolencia
Producción

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

Selección de los editores
Daño colateral

Daño colateral
true

Sheinbaum y el veneno de la mañanera
La fiscal Ernestina Godoy explicó que la investigación contra Ángel Aguirre incluye testimonios y evidencias sobre el presunto ocultamiento de pruebas del caso Ayotzinapa.

Ernestina Godoy detalla pruebas contra Ángel Aguirre por desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa
Sheinbaum reveló que el papa León XIV tiene “muchas ganas” de visitar México. Conoce qué dijo sobre el posible viaje y cuándo podría realizarse.

‘Tiene muchas ganas de venir a México’... Sheinbaum sobre posible visita del papa León XIV
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Tormenta intensa a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
Si no los tienes y no sabes cómo obtenerlos, aquí te contamos cómo puedes hacerlo por internet.

Regreso a Clases SEP 2026-2027: Acta de nacimiento y CURP certificadas en PDF , así puedes descargarlas e imprimirlas; costo por estado
Luis Miguel reaparece en un comercial de Coca-Cola con un mensaje dedicado a México. Esto dijo el cantante y así reaccionaron sus seguidores.

¡Viva México, sí, señor!... Luis Miguel reaparece con emotivo mensaje en comercial de Coca-Cola
Rodri Hernández podría regresar a LaLiga tras siete temporadas defendiendo los colores del Manchester City.

Rodri habría elegido al Barcelona: el giro que dejaría al Real Madrid sin su gran fichaje