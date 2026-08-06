Sedena despliega más de mil 500 elementos en Michoacán para blindar la producción de aguacate y combatir la extorsión

El operativo contempla la movilización de 657 integrantes de la Guardia Nacional y 900 elementos del Ejército Mexicano , quienes comenzaron su traslado por vía terrestre desde diversos puntos del país para incorporarse a las labores de seguridad que ya realiza la 21 Zona Militar en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales.

Como parte del reforzamiento de la estrategia de seguridad en Michoacán, la Secretaría de la Defensa Nacional ( Sedena ) inició este jueves el despliegue de 1,557 efectivos hacia distintas regiones del estado con el objetivo de fortalecer la vigilancia en zonas aguacateras, proteger las principales vías de comunicación y combatir los delitos que afectan a los productores.

Las fuerzas de seguridad concentrarán sus acciones en municipios considerados estratégicos para la producción y comercialización del aguacate, entre ellos Apatzingán, Aguililla, Buenavista, Cotija, Los Reyes, Peribán, Tingüindín, Tocumbo y Zamora.

De acuerdo con la Sedena, el despliegue busca reforzar la vigilancia en huertas, centros de empaque, carreteras y puntos de inspección del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), además de inhibir el delito de extorsión que afecta a productores y empresarios del sector.

Entre las acciones que realizarán los efectivos destacan patrullajes permanentes, recorridos terrestres y operaciones preventivas en zonas urbanas y rurales de los municipios contemplados, con la finalidad de fortalecer la presencia institucional y reducir la incidencia delictiva. La dependencia aseguró que todas las operaciones se desarrollarán con apego a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y con respeto a los derechos humanos.

La Sedena señaló que este refuerzo forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y contribuirá a las acciones dirigidas a debilitar a los grupos delictivos que operan en Michoacán mediante operativos coordinados entre los tres órdenes de gobierno, con el propósito de generar mayores condiciones de paz y seguridad para la población.