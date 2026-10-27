‘Hasta encontrar a Sam’: Coahuila se une a la búsqueda del activista Samuel Cardona Garza

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    ‘Hasta encontrar a Sam’: Coahuila se une a la búsqueda del activista Samuel Cardona Garza
    La ficha de búsqueda de Samuel Cardona Garza, activista de 34 años y voluntario de Greenpeace México, desaparecido el 13 de octubre en Monterrey. ¡Compartir también es ayudar!

El defensor del medio ambiente y voluntario de Greenpeace México desapareció el pasado 13 de octubre en Monterrey. Colectivos culturales y ambientales de Coahuila, como Baila Libre SLW, Permuta Saltillo, Cine Pirata SLW y Migala Coahuila, han alzado la voz para exigir a las autoridades su pronta localización

La desaparición del abogado y activista ambiental Samuel Cardona Garza, de 34 años, ha encendido las alarmas no solo en Nuevo León, sino en todo el país. A casi dos semanas de su último avistamiento en Monterrey, la angustia de su familia, compañeros y amigos crece día con día. Ante la falta de respuestas contundentes por parte de las autoridades locales, la solidaridad ha cruzado las fronteras estatales e institucionales.

La preocupación por Sam ha resonado con fuerza en el ámbito nacional. A través de sus redes sociales oficiales, Greenpeace México se sumó a la exigencia de su localización, confirmando que Samuel es parte de su equipo de voluntades. “Nos preocupa profundamente su desaparición y queremos que regrese pronto a casa. ¡Te queremos de regreso, Sam!”, expresó la organización en un emotivo mensaje, destacando el cariño y el respeto que se ha ganado dentro de sus filas.

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UNA LUCHA COMPARTIDA, EL ECO EN COAHUILA

Sam no es un rostro ajeno a las causas sociales. Es un compañero entrañable de la asamblea “Un Río en el Río”, donde ha puesto su voz, su tiempo y su corazón en la defensa del Río Santa Catarina. Su incansable labor también lo llevó a formar parte de las trincheras por el Parque Libertad y el movimiento Noreste Sin Fracking.

Ese mismo compromiso es el que ha movilizado a la comunidad en nuestra región. Espacios culturales y colectivos coahuilenses como Baila Libre SLW, Permuta Saltillo, Cine Pirata SLW y Migala Coahuila han hecho eco de la ficha de búsqueda, compartiéndola masivamente en sus plataformas.

“Amigas, amigos, amigues: Ayúdenos por favor con cualquier información que pueda ayudar a encontrar a Samuel. Lo queremos mucho, todos sus compas queremos verlo y abrazarlo pronto”, se lee en el mensaje difundido por Cine Pirata SLW. Para estos grupos, la desaparición de Sam es un golpe a la comunidad activista, pero también un recordatorio de la urgencia de mantener viva la exigencia de justicia.

DATOS CLAVE, LLAMADO A LAS AUTORIDADES

De acuerdo con el Reporte de Búsqueda de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y la Comisión Local de Búsqueda, Samuel fue visto por última vez el martes 13 de octubre de 2026 en la colonia Vista Hermosa, en Monterrey, Nuevo León.

Físicamente, mide 1.80 metros, es de complexión delgada, tez morena clara y tiene tatuajes distintivos: una tortuga de colores en el antebrazo izquierdo y una nube con un sol en el derecho. Un dato de vital importancia es que Sam es diabético, lo que hace que su pronta localización sea un asunto de máxima urgencia.

Sus familiares y la asamblea Un Río en el Río han interpuesto la denuncia correspondiente y exigen a la Fiscalía de Nuevo León, a la Comisión Local de Búsqueda, y al gobernador Samuel García, una búsqueda inmediata, exhaustiva y coordinada. Asimismo, piden a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que brinde acompañamiento a la familia.

Si tienes cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero, por pequeña que parezca, se pide comunicarse de inmediato a los siguientes teléfonos:

AEI GEBI: 81 20 20 44 11

Comisión Local de Búsqueda: 81 19 90 38 73

La consigna es clara y hoy resuena con fuerza desde Coahuila hasta Nuevo León: Hasta encontrar a Sam.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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