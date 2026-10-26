Invita UAdeC a monitorear el paso de la mariposa monarca en Arteaga

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Coahuila
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    Invita UAdeC a monitorear el paso de la mariposa monarca en Arteaga
    La UAdeC invita a la comunidad universitaria y al público en general a participar en el monitoreo de la mariposa monarca en el Campus Arteaga. EL UNIVERSAL

Las actividades serán gratuitas y se realizarán en cuatro fechas entre octubre y noviembre, con participación abierta al público

ARTEAGA, COAH.- La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) convocó a la comunidad universitaria y al público en general a participar en las jornadas de monitoreo de la mariposa monarca, que se realizarán en Ciudad Universitaria de Arteaga como parte de las acciones para promover la educación ambiental y contribuir a la conservación de esta especie.

Las actividades, organizadas a través de la Coordinación de Sustentabilidad Universitaria y el Centro de Educación Ambiental y Vigilancia Climática (CEAV), forman parte de la iniciativa Universidad Monarca, bajo el lema “Conocimiento que migra para un mejor futuro”.

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Las jornadas permitirán a los participantes conocer el ciclo de vida de la mariposa, su ruta migratoria y su importancia para los ecosistemas de la región, además de involucrarse directamente en el monitoreo de su tránsito por Coahuila.

Las actividades serán gratuitas y se realizarán en cuatro fechas entre octubre y noviembre, con participación abierta al público.

El programa contempla actividades los días 29 de octubre, 5, 12 y 19 de noviembre, a las 10:00 horas, en el Campus Arteaga de la UAdeC, ubicado en la carretera 57, kilómetro 13, en el municipio de Arteaga.

Durante los encuentros, los asistentes podrán conocer las características de la migración de la mariposa monarca y las acciones que contribuyen a su protección durante su recorrido.

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La Universidad recomendó acudir con ropa cómoda, llevar agua para mantenerse hidratado y utilizar gorra para protegerse del sol.

Las personas interesadas en participar pueden solicitar información al Centro de Educación Ambiental y Vigilancia Climática en los teléfonos (844) 689 10 90 y (844) 689 10 91, así como por WhatsApp al (844) 139 62 83.

Con estas jornadas, la UAdeC busca fomentar la participación ciudadana en el conocimiento y cuidado de la biodiversidad, mediante actividades de educación ambiental vinculadas con la conservación de la mariposa monarca.

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