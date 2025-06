Con Trump baja 70% la migración de mexicanos a EU

El temor a ser parte de las deportaciones masivas, las redadas ordenadas por la administración Trump y la contención que realiza el gobierno de México frenaron drásticamente la migración de ciudadanos mexicanos y de diversas nacionalidades hacia Estados Unidos.

Según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), las detenciones por parte de la Patrulla Fronteriza de EU se han reducido drásticamente en lo que va del año, alcanzando hasta 70%, mientras que en el caso de México las cifras alcanzan 87%.

En enero de 2024, la Border Patrol detuvo a 242 mil 530 migrantes de todo el mundo que intentaron cruzar ilegalmente hacia Estados Unidos desde México, mientras que en el mismo mes de 2025 las detenciones se redujeron a 81 mil 497.

Para febrero, la reducción se tornó radical, al pasar de 256 mil 471 en 204, a 28 mil 624 en 2025.

La cifra se mantuvo a la baja de manera sostenida en marzo al pasar de 246 mil 505 detenciones de migrantes a 29 mil 31, mientras que en abril pasó de 247 mil 929 en 2024 a 29 mil 238 en lo que va de este año.

Lo anterior se debe, entre otros factores, a las órdenes ejecutivas y cambios normativos emitidos por Donald Trump desde que rindió protesta como el presidente 47 de EU el pasado 20 de enero.

Destaca la suspensión del programa de refugiados, la ampliación de centros de detención, la eliminación del estatus de protección temporal y hasta la amenaza de aumentar los impuestos a las remesas para desalentar la migración.

Trump también reactivó los procedimientos fronterizos del Título 42 y ha planteado extinguir los programas públicos para migrantes y limitar la ciudadanía por nacimiento, entre otras cosas.Las cifras se reflejan de forma más acentuada con respecto a los migrantes mexicanos, puesto que se observa una reducción en las detenciones de hasta 87%.

En enero de 2024, la Patrulla Fronteriza detuvo a 61 mil 236 migrantes mexicanos, mientras que el mismo mes de este año la cifra se redujo a 20 mil 484.

En el mes de febrero pasado se presentó la reducción más drástica, al pasar de 64 mil 366 detenciones en 2024 a 8 mil 107 en 2025, cifra nunca antes vista.

Para marzo los datos señalan que en 2024 se detuvo a 67 mil 001 mexicanos migrantes, mientras que en el mismo mes de 2025 se registraron 9 mil 219, en tanto que en el mes de abril de 2024 hubo 60 mil 704 detenciones, mientras que en abril de 2025 se registraron 10 mil 707.

Las políticas antimigratorias de Trump han derivado en grandes protestas, como las ocurridas desde el fin de semana en Los Ángeles, realizadas por migrantes indocumentados, activistas y organizaciones sociales, que fueron reprimidas por la Guardia Nacional.

El gobierno mexicano ha demandado al de EU no tratar como criminales a los migrantes mexicanos.

“No estamos de acuerdo con esta forma de atender el fenómeno migratorio, no es con redadas ni con violencia”, declaró el pasado domingo la presidenta Claudia Sheinbaum; sin embargo, el gobierno federal también ha aplicado diversas medidas para contener el fenómeno migratorio en territorio mexicano.

Tras la toma de protesta de Trump, Sheinbaum envió a 10 mil militares a la frontera norte con el objetivo de que actuaran como muro de contención contra la migración irregular y el tráfico de fentanilo.

Los elementos, principalmente del Ejército y de la Guardia Nacional, fueron movilizados desde diversas partes de nuestro país para desplegarse en 18 municipios fronterizos con EU.

Expertos ven una política de terror y disuasión por parte del gobierno estadounidense basada en el miedo, que ha disminuido las detenciones en la frontera, y advierten una reconfiguración de rutas y destinos migratorios.

Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, reconoció que las cifras registradas son las menores en la historia reciente, pero advirtió que ello abrirá la puerta a nuevas rutas y destinos migratorios, lo que resultará perjudicial para México.

”Esto no significa que hayan desaparecido las causas estructurales de la migración, sino que las políticas del terror, el miedo y la criminalización están teniendo un efecto disuasivo. Las amenazas de redadas, deportaciones exprés, la militarización de la frontera y el endurecimiento del discurso antiinmigrante han generado un clima de temor que inhibe a muchas personas de siquiera intentar llegar a Estados Unidos. En los próximos años veremos a países como México convertirse en espacios receptores más permanentes, lo que implica nuevos retos en términos de integración, protección y acceso a derechos para migrantes y refugiados”, expresó.

La también consultora internacional en temas de migración recordó que sumado a las políticas de Trump, México ha incrementado sus esfuerzos de contención a través del despliegue de la Guardia Nacional, retenes, estaciones migratorias y operativos del Instituto Nacional de Migración, particularmente en el sur del país.

”Además, se han reforzado los acuerdos de repatriación inmediata con Estados Unidos y otros países. Estas acciones, muchas veces impulsadas por presiones del gobierno estadounidense, han generado un muro más al sur, dificultando aún más el tránsito de personas migrantes. Esta colaboración operativa ha sido un factor clave en la disminución de los cruces detectados”, detalló.

Eunice Rendón calificó esta situación como “preocupante”, y pidió no ver la reducción de las detenciones en la frontera entre México y Estados Unidos como simples números, sino como miles de familias que buscan el llamado sueño americano y se quedan en el desamparo.

”Menos detenciones no necesariamente significan que hay menos necesidad de migrar, sino que muchas personas están atrapadas, en espera o incluso en mayor riesgo. No se está resolviendo el problema de fondo, es una estrategia que deshumaniza y genera sufrimiento, sin ofrecer soluciones sostenibles, es fundamental que el análisis migratorio no se reduzca a números. Detrás de cada cifra hay personas, familias, historias de vida y razones profundas que los obligan a moverse. Las políticas migratorias deben centrarse en la protección de los derechos humanos, en generar vías legales y seguras de movilidad, y en la corresponsabilidad regional”, sentenció la especialista.