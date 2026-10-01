Bisonte regresa a Coahuila tras 150 años; dos egresados del Tec de Monterrey impulsan su recuperación

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Tras más de 150 años de ausencia, el mamífero más grande de América, el bisonte, vuelve a habitar Coahuila. En el proyecto que hizo posible su regreso participan 2 ingenieros del Tec de Monterrey. Se trata de Gerardo Ruiz Smith, director de Fundación Pro Cuatrociénegas, y Fernando Pérez Cano, empresario, integrante del Consejo Directivo del Museo del Desierto y uno de los impulsores de Fundación Pro Cuatrociénegas.

El proyecto llevó 47 bisontes americanos a la Reserva El Santuario, un área protegida privada de 3 mil 750 hectáreas en Cuatro Ciénegas, Coahuila. Ahí buscan que el bisonte vuelva a tener un papel importante en el ecosistema del desierto chihuahuense. Y la manada ya comenzó a crecer, tras el retorno de la especie han nacido las primeras 9 crías, la última hace unos días. Pero el regreso del bisonte es solo el comienzo. Los impulsores del proyecto ya planean reintroducir otras especies que históricamente habitaron la región, entre ellas el borrego cimarrón.

¿CÓMO VOLVIO EL BISONTE AMERICANO A COAHUILA? Cuando Gerardo Ruiz conoció el terreno que después se convertiría en la Reserva El Santuario, imaginó una manada de bisontes recorriéndolo y ayudando a recuperar el pastizal. Convertir esa idea en realidad tomó 3 años y medio. Detrás hubo cientos de estudios, permisos, alianzas y aprendizaje sobre el manejo de una especie con la que el EXATEC no había trabajado directamente. Para prepararse, visitó proyectos de bisontes en México y Estados Unidos, asistió a congresos y viajó varias veces a Janos, Chihuahua, a Rancho El Uno, el primero en recibir la manada fundacional de bisontes americanos genéticamente puros para iniciar la reintroducción de la especie en vida silvestre de México. Además, desde el inicio buscó sumar a la Nación N’dee, N’nee, Ndé, debido a la relación que este pueblo ha mantenido con el bisonte durante miles de años. La comunidad participó en el proceso y realizó ceremonias para despedir a los animales en Chihuahua y recibirlos a su llegada a Coahuila. También participa activamente en diversas iniciativas de la Fundación Pro Cuatrociénegas relacionadas con la cultura y el rescate biocultural. Para Gerardo, el regreso del bisonte no es solo una recuperación biológica, sino también un proceso de rescate biocultural junto con la Nación N’dee, N’nee, Ndé.

Uno de los mayores retos para lograr la reinserción de bisontes en Cuatro Ciénegas fueron los permisos. De acuerdo con Ruiz, por tratarse de una especie protegida, su manejo y traslado requiere autorizaciones de la Dirección General de Vida Silvestre de Semarnat y el establecimiento de una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA). El Santuario está registrado con la clave SMA-VS-01/1059-2024. Solo esa parte de la planeación y los trámites tomó alrededor de 2 años y medio. CONECTA consultó a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) para verificar el avance del proyecto. La dependencia confirmó por correo electrónico que está enterada de su desarrollo y que “se están cumpliendo con los trámites correspondientes”. El Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza aceptó donar 44 bisontes de Rancho El Uno, mientras que el Museo del Desierto aportó otros 3 machos, con lo que la nueva manada llegó a 47 ejemplares. La elección de esos 3 machos también buscó aumentar la diversidad genética de la población. “Gracias a los bisontes, el suelo se empieza a volver una esponja viviente que puede absorber el agua de lluvia”.- Gerardo Ruiz. Pero todavía faltaba llevarlos hasta Cuatro Ciénegas. El EXATEC pasó cerca de un mes en Chihuahua, en Rancho El Uno, donde comenzaron las revisiones de los animales. Uno por uno fueron pesados y sometidos a pruebas para descartar enfermedades antes de poder tramitar su traslado. Cuando finalmente obtuvieron los permisos, tenían una ventana de solo 2 días para moverlos. Y justo entonces comenzó un paro nacional de transportistas. El primer día no pudieron salir y, al siguiente, el paro continuaba en Chihuahua. Pero si esperaban un día más, los permisos vencían y debían hacer todo el proceso desde cero, así que decidieron salir. Durante 22 horas, el tráiler con los 44 bisontes de Janos avanzó por carreteras libres para esquivar los bloqueos, mientras Gerardo Ruiz lo seguía en su camioneta. Finalmente, a las 6 de la mañana del 26 de noviembre de 2025 llegaron a Cuatrociénegas, justo en el cumpleaños de Gerardo Ruiz. “Fue como el mejor regalo cumpleañero del mundo”.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE QUE EL BISONTE VUELVA A MÉXICO? En Coahuila, el regreso del bisonte no solo busca recuperar una especie que desapareció de la región hace 150 años. Su presencia puede ayudar a recuperar el pastizal, el suelo y el agua de Cuatro Ciénegas. De acuerdo con el director de Fundación Pro Cuatrociénegas, al comer el pasto, caminar, revolcarse en la tierra y dejar estiércol, los bisontes ayudan a romper el suelo compacto, dispersar semillas y devolver nutrientes a la tierra. Esto también puede ayudar con uno de los recursos más importantes de Cuatrociénegas: el agua. Un suelo con más plantas y materia orgánica puede absorber mejor la lluvia y ayudar a recargar el acuífero que alimenta los cuerpos de agua de la zona. Ruiz Smith lo explica así: “Gracias a los bisontes, el suelo se empieza a volver una esponja viviente que puede absorber el agua de lluvia”. Y ya hay cambios que han llamado la atención de quienes siguen el proyecto. Las cámaras trampa de la reserva han registrado especies como pumas, linces rojos, venados, coyotes y osos negros, un indicador de que el terreno vuelve a ser atractivo para estos animales. ”Estamos empezando a juntar todas las especies clave que deberían estar en el ecosistema del desierto chihuahuense”. Durante la colonización de Estados Unidos, millones de bisontes fueron cazados como una forma de exterminio indirecto de los pueblos indígenas que dependían de ellos para sobrevivir. Entre ellos estaba la Nación N’dee, N’nee, Ndé, (mal llamados Apaches) cuyos integrantes obtenían del bisonte alimento y vestido, además de considerarlo parte central de su cultura y sus ceremonias. De acuerdo con el National Park Service, la matanza llegó a tal punto que para finales de ese siglo, quedaban menos de mil ejemplares de los entre 30 y 60 millones que habían recorrido Norteamérica.

EL BOSONTE ES SOLO UNA PARTE DEL PROYECTO. La reintroducción del bisonte es uno de los proyectos de Fundación Pro Cuatrociénegas, pero su trabajo abarca 5 áreas: agua y ecosistemas; agricultura y ganadería regenerativa; vida silvestre; educación y rescate biocultural; y turismo de naturaleza y regenerativo. Esto incluye desde el monitoreo de tortugas y peces en las pozas, hasta actividades de educación ambiental con estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria, además de proyectos relacionados con el cuidado del agua. Y el equipo ya trabaja en el regreso del borrego cimarrón, que Gerardo Ruiz considera otra especie clave para el ecosistema, especialmente en las laderas y zonas más escarpadas a las que el bisonte no llega. Más adelante, entre los planes también están proyectos relacionados con el oso negro y, como una meta a más largo plazo, volver a tener lobo mexicano. Para el EXATEC lo que ocurra en Cuatro Ciénegas puede ir mucho más allá: “Si como país, como nación, como humanidad no podemos juntarnos y colaborar para proteger y rescatar un lugar tan importante y tan pequeñito geográficamente como Cuatro Ciénegas, ¿qué esperanza hay de que podamos hacerlo en otros ecosistemas más grandes?” Por eso, dice, que la intención es que “lo aprendido ahí pueda replicarse en otros territorios”.

DE UN SUEÑO DE LA INFANCIA A TRABAJAR CON BISONTES Antes de los bisontes estuvieron los caballos, el ganado y los vaqueros. Gerardo Ruiz Smith pasó buena parte de su infancia en los ranchos de sus abuelos, ambos ganaderos. Ahí buscaba animales, trepaba árboles, y escuchaba las historias sobre aquellas enormes manadas de bisontes que alguna vez recorrieron el norte de México. Pero al momento de elegir una carrera tomó otro camino. Su facilidad para las matemáticas y la física, y su gusto por desarmar, armar e inventar cosas lo llevaron a estudiar Ingeniería Mecánica Administrativa en el Tec de Monterrey. “En ese momento, todavía no veía que mi gusto por la naturaleza podría ser una posible profesión”. A los 21 años, mientras estudiaba en campus Monterrey se unió al Club de Espeleología del Tec. En uno de sus viajes llegó por primera vez a Cuatro Ciénegas para explorar sus pozas y manantiales, acampar y subir algunos cerros. “Ese primer viaje me enamoró por completo de este lugar, de una forma que ningún otro lugar lo ha hecho así tan rápido y claro”. “Volví a un sueño que tenía desde niño: algún día trabajar con bisontes”. - Gerardo Ruiz. Después, durante un intercambio del Tec, viajó y conoció Australia, Nueva Zelanda y el sudeste asiático. Ahí conoció proyectos de agricultura y ganadería regenerativa y de ecoturismo. Así comenzó a descubrir que su interés por la naturaleza también podía convertirse en una profesión. Años después enfocó su carrera en proyectos de agricultura y ganadería regenerativa y en el diseño de ranchos y territorios. Ese trabajo lo llevó de vuelta al lugar del que se había enamorado cuando era estudiante. Ese camino le permitió conocer la Reserva El Santuario y a Fernando Pérez Cano, del Consejo Directivo del Museo del Desierto y quien promovió la creación de Fundación Pro Cuatrociénegas. Lo contrataron como consultor para revisar sus terrenos y proponer proyectos de conservación. Comenzó como asesor y, después de unos 2 años y medio recibió la propuesta de dirigir la fundación. Cuando vio por primera vez el terreno que hoy es El Santuario, cuenta que ”volví a un sueño que tenía desde niño: algún día trabajar con bisontes”.

CUATRO CIÉNEGAS: UN PROYECTO QUE LLEGÓ DE FORMA INESPERADA Fernando Pérez Cano no planeaba llegar a Cuatro Ciénegas. En 2016, una deuda que tenían con su empresa fue pagada con un hotel a medio construir: Hacienda 1800. Su idea era terminarlo, remodelarlo y venderlo. Pero para terminar el hotel tuvo que viajar cada semana a Cuatrociénegas durante un año y sus planes cambiaron. “Me fui enamorando de este hermoso sitio de México”. De hecho, es uno de los pocos lugares del mundo donde todavía existen estromatolitos vivientes, estructuras formadas por comunidades de microorganismos similares a las que habitaron la Tierra hace miles de millones de años. Es Ingeniero Mecánico Electricista por el Tec de Monterrey. Antes de los bisontes, trabajó en el sector industrial, primero en el ramo metalmecánico y después en proyectos relacionados con el tratamiento y la potabilización del agua. “Cuando empiezas a ver lo que le estamos haciendo a la tierra, te empiezas a sensibilizar y dices: ‘yo quisiera poner mi granito de arena para dejar este mundo mejor de como lo encontramos’”. Y en Cuatro Ciénegas encontró una oportunidad para hacerlo. “Todo el mundo me decía y me tachaba como loco: ‘¿qué estás haciendo en turismo? Eres empresario industrial’. Y yo seguía mi instinto”.