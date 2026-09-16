Hijo de Litzy permanece bajo resguardo del DIF Coahuila; esperan definición de custodia

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    Hijo de Litzy permanece bajo resguardo del DIF Coahuila; esperan definición de custodia
    El menor, de tres años, se encuentra bajo protección institucional tras el ataque ocurrido el 4 de agosto en Saltillo.

El menor permanece bajo protección del organismo estatal mientras la PRONNIF determina quién podrá hacerse cargo de él de manera temporal.

El hijo de Litzy, sobreviviente del ataque ocurrido el 4 de agosto en Saltillo, permanece bajo resguardo del DIF Coahuila mientras se define quién podrá hacerse cargo temporalmente del menor.

Alejandro Cepeda Valdés, director general del DIF Coahuila, informó que el niño, de tres años, se encuentra bajo protección del organismo en tanto las autoridades competentes continúan con el proceso correspondiente y la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) determina una alternativa para su cuidado.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/confirma-fiscalia-de-coahuila-alta-medica-de-litzy-sobreviviente-de-multihomicidio-en-saltillo-ON22940619

El funcionario explicó que la intervención del DIF está enfocada en proteger la integridad del menor mientras se desarrollan las investigaciones y se reciben las indicaciones de las autoridades encargadas de definir su situación. La determinación pendiente contempla establecer quién podrá fungir como familia de apoyo para el niño durante este período.

LITZY CONTINÚA EN RECUPERACIÓN

La situación del menor deriva de los hechos registrados el 4 de agosto, cuando Litzy sobrevivió a un ataque en el que murieron tres personas por parte de su expareja.

Aunque la joven ya fue dada de alta, continúa con su proceso de recuperación, mientras las autoridades mantienen las investigaciones del caso. En lo que se determina quién asumirá temporalmente el cuidado del pequeño, éste continuará bajo protección institucional.

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Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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