Confirma Fiscalía de Coahuila alta médica de Litzy, sobreviviente de multihomicidio en Saltillo

Después de varias semanas de permanecer hospitalizada y luchar por su vida, Litzy, de 26 años, sobreviviente del ataque armado ocurrido en la colonia Antonio Cárdenas de Saltillo, será dada de alta este miércoles de la Clínica 2 del IMSS para continuar su recuperación en casa junto a su familia. La salida de la joven fue confirmada por el fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, quien calificó la noticia como “muy buena” y aseguró que tanto el gobernador Manolo Jiménez Salinas como las autoridades estatales ya tienen conocimiento de su evolución.

El funcionario señaló que Litzy recibirá atención y seguimiento por parte de las autoridades, mientras que el Ministerio Público continúa con las investigaciones para establecer con precisión la responsabilidad de Chad “N”, señalado como presunto responsable del ataque. Fernández Montañez explicó que la Fiscalía busca acreditar la participación y conducta del acusado para solicitar la pena máxima correspondiente por cada uno de los homicidios. Precisó además que el hecho de que Litzy haya sobrevivido no modifica la situación jurídica del presunto agresor. RECUPERACIÓN QUE CONTINUARÁ EN CASA Aunque dejará el hospital, la recuperación de Litzy todavía será prolongada. Fuentes cercanas a la joven señalaron que deberá continuar con atención médica y terapias, debido a las lesiones que sufrió a consecuencia del impacto de bala en el cerebro. Por la delicadeza de su estado, no se han proporcionado mayores detalles sobre las secuelas que enfrenta. Su salida del hospital representa, sin embargo, un paso importante después de semanas de permanecer bajo vigilancia médica.

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La joven permaneció gravemente herida durante aproximadamente una hora después de la agresión antes de recibir atención, situación que complicó inicialmente su estado de salud. Posteriormente fue trasladada a la Clínica 2 del IMSS, donde fue sometida a una cirugía de emergencia. Durante los primeros días permaneció en condición grave y, con el paso del tiempo, evolucionó a un estado delicado hasta alcanzar una condición que permitió a los médicos autorizar su salida.

EL ATAQUE QUE CONMOCIONÓ A SALTILLO El hecho ocurrió durante la tarde del pasado 4 de agosto en un domicilio de la colonia Antonio Cárdenas. De acuerdo con las investigaciones, Chad “N” acudió al lugar y, después de sostener una discusión, habría sacado un arma de fuego y comenzado a disparar. La agresión dejó un saldo de tres personas fallecidas y una sobreviviente. En el sitio perdieron la vida Ana Laura de León Morín, de 44 años, madre de Litzy; Laura Mora, de 23 años, hermana de la joven, y Emanuel Montero Gómez, de 44 años, pareja de su madre.

Litzy resultó gravemente herida y permaneció hospitalizada desde entonces, convirtiéndose en la única sobreviviente directa del ataque. Ahora, su salida de la Clínica 2 marca el comienzo de una nueva etapa, en la que deberá continuar con su recuperación física y neurológica acompañada de su familia, mientras las autoridades avanzan en el proceso judicial contra el presunto responsable.