Hoy es el Día Mundial del Chicle... y su consumo puede ser un aliado de deportistas y dentistas

Este 13 de enero, como cada año se conmemora el día mundial del chicle, pero ¿ sabes cuales son los beneficios y desventajas de su uso?

El consumo de chicle sin azúcar, lejos de ser un simple hábito, ofrece beneficios que van desde la higiene dental hasta la mejora del enfoque en atletas, según explicó el cirujano dentista Armando Costeyra.

TE PUEDE INTERESAR: Masticar chicle: Un viejo hábito que regresa, pero ¿cuáles son sus pros y contras?

El especialista señaló que las versiones con xilitol estimulan la producción de saliva, lo que ayuda a neutralizar ácidos. “Eso neutraliza tus ácidos para limpiar los restos alimenticios”, afirmó.

Sin embargo, aclaró que este hábito tiene límites claros frente a la higiene tradicional. “Sabemos que no va a suplantar el cepillado dental, también pues te va a ayudar a la prevención de caries”, precisó.

En el ámbito deportivo, masticar chicle es un fenómeno respaldado por la fisiología. Estudios indican que ayuda a reducir los niveles de cortisol en la saliva, disminuyendo el estrés y la ansiedad en el competidor.

“Tu musculatura y masticulación funcional pues se va a activar siempre y cuando no se exceda”, comentó el dentista, lo cual se traduce en un mayor flujo sanguíneo hacia el cerebro y mejor estado de alerta.

Además, el uso de chicles funcionales con cafeína permite una absorción inmediata a través de la mucosa bucal, saltándose el sistema digestivo y brindando energía al atleta en solo 5 a 10 minutos.

Para quienes padecen estrés, el doctor advirtió sobre el uso excesivo. “Los pacientes con bruxismo pues sí les va a afectar mucho el masticar en exceso, ya sea con o sin azúcar”, subrayó el cirujano.

La masticación rítmica también favorece la memoria de trabajo y la atención. Esto permite que el deportista mantenga una mejor capacidad de reacción ante estímulos inesperados durante la ejecución técnica.

TE PUEDE INTERESAR: Primero las pijamas... y ahora prohiben el chicle en fábrica de Ramos Arizpe

Costeyra concluyó que, aunque el chicle es un “asistente de mantenimiento” para la boca y la mente, el abuso puede dañar la articulación temporomandibular y provocar fatiga muscular innecesaria.

Finalmente, el cirujano recomendó siempre la moderación y evitar las versiones con azúcar, ya que estas alimentan las bacterias y promueven la formación de caries si no hay un cepillado inmediato.