Primero las pijamas... y ahora prohiben el chicle en fábrica de Ramos Arizpe
La medida, atribuida a la planta Sanhua, fue comparada con la reciente controversia por la prohibición de usar pijamas en el Hospital General de Saltillo, al considerarse excesiva
Una nueva polémica se encendió en redes sociales luego de que se viralizara un aviso colocado al interior de una planta industrial ubicada en Ramos Arizpe, donde se prohíbe a los trabajadores masticar chicle durante su jornada. El anuncio generó reacciones encontradas y reavivó el debate sobre los límites de las normas internas en centros de trabajo de la Región Sureste de Coahuila.
El cartel, difundido mediante fotografías y videos, advierte: “Atención equipo, por tu seguridad y tu salud el chicle no entra a la planta”.
Para algunos usuarios, la medida fue vista como intimidatoria y excesiva, al considerar que masticar chicle no representa un riesgo real ni una falta grave, mientras que otros defendieron la disposición al señalar problemas recurrentes de higiene y descuido en áreas productivas.
La discusión ocurre apenas días después de que se generara una fuerte controversia por un aviso colocado en el Hospital General de Saltillo, donde se solicitaba a los usuarios no acudir en pijama. En ese caso, internautas criticaron que se exigiera vestir de manera “decorosa” en un hospital público que atiende, en su mayoría, a personas de escasos recursos, lo que fue calificado como una medida poco empática.
En el caso de la planta industrial, algunos trabajadores y usuarios de redes sociales señalaron que la prohibición del chicle podría estar relacionada con antecedentes de chicles pegados en pisos o maquinaria, lo que sí representaría riesgos operativos y de salud. Sin embargo, otros insistieron en que la empresa debería reforzar la cultura de limpieza sin recurrir a prohibiciones absolutas.
De acuerdo con publicaciones en redes, la medida habría sido implementada en la empresa Sanhua Automotive, firma de origen chino dedicada al desarrollo y ensamblaje de sistemas y componentes avanzados para la gestión térmica en la industria automotriz.
La compañía cuenta con una importante planta en Ramos Arizpe, enfocada en el ensamblaje de componentes para vehículos convencionales y eléctricos, y se ha consolidado como un actor relevante en el sector automotriz de la región.