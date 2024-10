Huelga en la Narro sigue en Saltillo y Torreón; sindicato rechaza acuerdo salarial

La huelga en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro continúa, tras la decisión del Sindicato Único de Trabajadores de la institución (SUTUAAAN) de no levantar el paro laboral en una asamblea celebrada este sábado. Los trabajadores rechazaron las propuestas de acuerdo salarial presentadas por la administración, considerando que no son satisfactorias y que no abordan adecuadamente los salarios caídos ni las cláusulas violadas.

La secretaria general del SUTUAAAN, Xóchitl Gaytán, explicó a los afiliados que, a pesar de recibir distintas ofertas del rector, ninguna cumplía con las expectativas mínimas requeridas para levantar la huelga, que ya se prolonga por más de cinco semanas. Los trabajadores exigen el pago inmediato del 100% de los salarios caídos, que ascienden a tres catorcenas.

Entre las opciones presentadas por la rectoría, se incluyó el pago del 100% de los salarios caídos, pero condicionado a la firma de un convenio que levantaría la huelga. Otra propuesta ofrecía el 50% de los salarios caídos de forma inmediata, mientras que el otro 50% se pagaría después de evaluar los supuestos daños ocasionados por el movimiento.

Gaytán enfatizó que la administración está condicionando el pago de los salarios caídos a la aceptación de cláusulas que consideran inapropiadas y que ponen en riesgo los derechos de los trabajadores.

“Nuestro movimiento está calificado como legal y tenemos derecho a recibir el 100% de los salarios caídos de forma inmediata. Esto no es negociable”, declaró.

PROPUESTA DE ADMINISTRACIÓN NO SOLO AFECTA SALARIOS

La secretaria también destacó que la propuesta de la administración no solo afecta a los salarios, sino que también introduce la posibilidad de que los trabajadores sean considerados responsables de los daños en la universidad, un punto que genera preocupación entre los sindicalizados, puesto que ya existían daños estructurales previos a la huelga que no fueron atendidos por la administración.

La asamblea finalizó sin acuerdo y con la determinación de mantener la huelga hasta recibir una respuesta definitiva que contemple un acuerdo integral que incluya la liquidación total de los salarios caídos y el respeto a las cláusulas ya pactadas. Adelantó que posiblemente la próxima reunión se lleve a cabo la semana entrante, en la que se espera que se discutan los avances y se tomen nuevas decisiones.

Mientras tanto, la situación sigue afectando a los 906 trabajadores que participan en la huelga, quienes continúan en espera de un acuerdo que resuelva sus demandas y les permita retomar sus actividades laborales.