Huye conductor tras derribar a motociclista en Parras

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Coahuila
/ 24 marzo 2026
    Huye conductor tras derribar a motociclista en Parras
    Paramédicos de la Cruz Roja auxiliaron al joven y lo trasladaron a un centro de salud. PEDRO PESINA

Elementos de la Policía Municipal implementaron acciones para localizar al conductor que presuntamente provocó el accidente y abandonó el lugar

Un joven motociclista resultó lesionado luego de sufrir una caída cuando circulaba por calles de Parras, presuntamente tras ser impactado por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga.

Los hechos se registraron en el cruce de las calles Allende e Ingeniero de la O, donde Osvaldo, de 19 años de edad, transitaba a bordo de su motocicleta cuando, según su versión, un automóvil lo habría aventado, provocando que perdiera el control y cayera al pavimento.

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A consecuencia del accidente, el joven presentó una fuerte escoriación en el antebrazo izquierdo.

$!El lesionado presentó una escoriación en el antebrazo izquierdo tras el percance.
El lesionado presentó una escoriación en el antebrazo izquierdo tras el percance. PEDRO PESINA

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes le brindaron los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron a un centro de salud para una mejor valoración médica.

Elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento de lo ocurrido y realizaron las diligencias correspondientes para tratar de ubicar al responsable, quien se retiró del sitio tras el percance.

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