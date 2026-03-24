Huye conductor tras derribar a motociclista en Parras
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Elementos de la Policía Municipal implementaron acciones para localizar al conductor que presuntamente provocó el accidente y abandonó el lugar
Un joven motociclista resultó lesionado luego de sufrir una caída cuando circulaba por calles de Parras, presuntamente tras ser impactado por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga.
Los hechos se registraron en el cruce de las calles Allende e Ingeniero de la O, donde Osvaldo, de 19 años de edad, transitaba a bordo de su motocicleta cuando, según su versión, un automóvil lo habría aventado, provocando que perdiera el control y cayera al pavimento.
A consecuencia del accidente, el joven presentó una fuerte escoriación en el antebrazo izquierdo.
Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes le brindaron los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron a un centro de salud para una mejor valoración médica.
Elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento de lo ocurrido y realizaron las diligencias correspondientes para tratar de ubicar al responsable, quien se retiró del sitio tras el percance.