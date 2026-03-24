Huye conductor tras derribar a motociclista en Parras

Un joven motociclista resultó lesionado luego de sufrir una caída cuando circulaba por calles de Parras, presuntamente tras ser impactado por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga.

Los hechos se registraron en el cruce de las calles Allende e Ingeniero de la O, donde Osvaldo, de 19 años de edad, transitaba a bordo de su motocicleta cuando, según su versión, un automóvil lo habría aventado, provocando que perdiera el control y cayera al pavimento.