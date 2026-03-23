Coahuila: Van 450 cateos en 2026; 35% por drogas y en 60 casos se ha desarmado a agresores de mujeres

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Coahuila
/ 23 marzo 2026
    Coahuila: Van 450 cateos en 2026; 35% por drogas y en 60 casos se ha desarmado a agresores de mujeres
    Recientemente en Saltillo se han ejecutado diversos cateos en los que se han asegurado estupefacientes. ARCHIVO

El fiscal de Coahuila, Federico Fernández, dijo que las diligencias de cateo se enfocan en todo tipo de delitos

Durante el cierre de 2025 y el arranque de 2026, autoridades han ejecutado en Coahuila alrededor de 450 cateos, de los cuales el 35% se relaciona con la venta o consumo de droga, pero también hubo cerca de 60 diligencias de combate a la violencia contra las mujeres.

El fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez, detalló que en todo 2025 se contabilizaron alrededor de seis mil cateos ejecutados en todo el estado, mientras que en los últimos 120 días se registraron 450 por diferentes tipos de delitos.

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El cateo es un acto de investigación judicial que es solicitado por el Ministerio Público, en el que autoriza la inspección de lugares para buscar pruebas o detener a implicados en delitos, pero solo se realiza una vez que un juez decida que existen elementos suficientes para realizarlo.

Al respecto, el fiscal detalló que al menos 35 por ciento de los cateos realizados hasta ahora, tuvo como objetivo la identificación de puntos de venta de droga, pero también de consumo.

Sin embargo, reiteró que ese tipo de diligencias persiguen todo tipo de delitos y no exclusivamente por la búsqueda de narcóticos.

“Buscamos orden, buscamos puntos de venta, puntos de consumo, lugares donde se guardan cosas robadas, violencia, cualquier otro delito. No es lo único. Los de drogas son alrededor del 35 por ciento, nos llegan cientos de mensajes, nos dicen: ‘Acércate a la bodega tal, o al lugar tal’”, expresó.

En ese sentido, Fernández Montañez detalló que de los cateos que se han realizado en los últimos meses, alrededor de 60 procedimientos estuvieron vinculados al combate de la violencia contra la mujer, pues se aseguraron armas que ayudaron a desarticular a agresores.

Apenas la semana pasada, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con apoyo de la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ejecutaron un cateo en la colonia Julieta Pérez, en Saltillo, donde aseguraron una motocicleta con reporte de robo, así como dosis de mariguana y cristal.

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A inicios de marzo, también se llevó a cabo un cateo en el municipio de Sabinas, donde se aseguraron alrededor de 500 gramos de metanfetamina, dinero en efectivo y otros artículos. Además, tres personas fueron detenidas.

Sin embargo, también se tiene registro reciente de diligencias de cateo por otros delitos, como el realizado el 11 de marzo pasado en la colonia Chamizal, de Saltillo, donde fue detenida una persona señalada por el delito de fraude, a través de tandas de cantidades altas de dinero que no entregaba a participantes.

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Federico Fernández Montañez

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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