IEC y CCI impulsan promoción del voto rumbo a elecciones

El acuerdo contempla la realización de actividades conjuntas orientadas a incentivar la participación ciudadana, en el marco del Proceso Electoral Local 2025-2026, en el que se elegirán diputaciones locales.

El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) y el Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) Coahuila firmaron un convenio de colaboración para promover el voto informado de cara a la jornada electoral del próximo 7 de junio.

Durante la firma, el consejero presidente del IEC, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, destacó que la participación en Coahuila ha sido relevante a nivel nacional, tanto en casillas como en esquemas de observación electoral.

Por su parte, la directora general del CCI Coahuila, Sara Martha Arizpe Ramos, señaló que, al tratarse de una elección particular, es necesario reforzar los esfuerzos para motivar la participación de la ciudadanía.

Como parte de los compromisos, el CCI Coahuila difundirá información a través de sus organizaciones, sitio web y redes sociales sobre herramientas como el sistema “Candidatas y Candidatos, Conóceles”, así como la importancia del voto informado y la observación electoral.