IEC y CCI impulsan promoción del voto rumbo a elecciones
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A través de la firma de convenio entre ambas instancias, se trabajará en la difusión y fomento a la participación ciudadana
El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) y el Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) Coahuila firmaron un convenio de colaboración para promover el voto informado de cara a la jornada electoral del próximo 7 de junio.
El acuerdo contempla la realización de actividades conjuntas orientadas a incentivar la participación ciudadana, en el marco del Proceso Electoral Local 2025-2026, en el que se elegirán diputaciones locales.
Durante la firma, el consejero presidente del IEC, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, destacó que la participación en Coahuila ha sido relevante a nivel nacional, tanto en casillas como en esquemas de observación electoral.
Por su parte, la directora general del CCI Coahuila, Sara Martha Arizpe Ramos, señaló que, al tratarse de una elección particular, es necesario reforzar los esfuerzos para motivar la participación de la ciudadanía.
Como parte de los compromisos, el CCI Coahuila difundirá información a través de sus organizaciones, sitio web y redes sociales sobre herramientas como el sistema “Candidatas y Candidatos, Conóceles”, así como la importancia del voto informado y la observación electoral.
En el evento también participaron Ricardo Sandoval, presidente del Consejo Directivo del CCI Coahuila, así como las consejeras electorales Madeleyne Ivett Figueroa Gámez y Patricia Guadalupe González Mijares.