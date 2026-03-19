Saltillo: Debaten en foro por Día Mundial del Agua sobre cambio de hábitos de consumo frente a la responsabilidad industrial

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Saltillo
/ 19 marzo 2026
    Saltillo: Debaten en foro por Día Mundial del Agua sobre cambio de hábitos de consumo frente a la responsabilidad industrial
    Especialistas señalaron que la población solo consume alrededor del 5% del agua potable disponible. HOMERO SÁNCHEZ

En el marco del Foro Regional del Día mundial del Agua CIQA-COECyT especialistas, académicos y estudiantes discutieron las diversas aristas de la gestión del recurso

Durante el Foro Regional por el Día Mundial del Agua, se señaló que el discurso público suele centrar la solución a la crisis hídrica en el cambio de hábitos domésticos; no obstante, especialistas advirtieron que la población civil apenas consume el 5% del agua potable que se extrae y distribuye.

Una de las principales conclusiones del encuentro fue que la mayor carga de la crisis recae en la industria y la gran agricultura, sectores que concentran el consumo del recurso y, en muchos casos, carecen de supervisión efectiva.

$!Se subrayó que desperdiciar alimentos implica desperdiciar agua utilizada en su producción.
Se subrayó que desperdiciar alimentos implica desperdiciar agua utilizada en su producción. HOMERO SÁNCHEZ
https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/sube-5-el-consumo-de-agua-en-saltillo-ante-temperaturas-record-DF19587567

“En parques industriales que se abastecen de pozos propios donde nadie lleva un registro real del consumo”, indicó Griselda Salas, de Medio Ambiente Municipal.

Durante su participación, Salas señaló que, tras años sin avances por parte del sector empresarial en la transición hacia el uso de agua tratada, la exigencia social ha escalado hacia una demanda por la justicia hídrica. Advirtió que, de no existir resultados técnicos y políticos, el descontento ciudadano podría derivar en conflictos sociales por la falta de un reparto equitativo del recurso, postura respaldada por otras ponentes.

$!Se denunció falta de supervisión en pozos industriales y en el uso del agua.
Se denunció falta de supervisión en pozos industriales y en el uso del agua. HOMERO SÁNCHEZ

Por su parte, la especialista Corazón Morales Amaya subrayó la importancia de comenzar con cambios individuales, al destacar que pequeñas acciones pueden generar transformaciones significativas. Señaló que la población suele responsabilizar a factores externos sin revisar su propio consumo cotidiano.

Entre las acciones propuestas, se mencionó la reducción del desperdicio de alimentos, ya que tirar comida implica desaprovechar el agua utilizada en su producción.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/sube-5-el-consumo-de-agua-en-saltillo-ante-temperaturas-record-DF19587567

Sin embargo, investigadoras como Griselda Salas y Margarita García coincidieron en que no se debe cargar toda la responsabilidad en la ciudadanía, al recordar que solo el 5% del agua extraída se destina al consumo humano en zonas urbanas.

Asimismo, se cuestionó el papel de la agricultura y la industria, consideradas las principales consumidoras del recurso. Salas denunció que en parques industriales existen pozos cuyo consumo real no es monitoreado, pese a operar bajo concesiones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), sin vigilancia estricta.

En este contexto, se hizo un llamado a entablar diálogo con las autoridades para exigir un reparto más equitativo del agua y la modernización de tecnologías de riego en el campo, a fin de reducir pérdidas por evaporación.

“La agricultura y la industria tienen gran parte de la responsabilidad y son los grandes consumidores. Entonces, más bien hay que ir a buscar a nuestras autoridades y decirle ‘¿Sabes qué? Necesitamos dialogar’”, señaló.

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SOLUCIONES TÉCNICAS Y CIENTÍFICAS

Como alternativas técnicas, se propuso ampliar el uso de agua tratada. Se destacó el caso del Bosque Urbano de Saltillo, cuyas 54 hectáreas se riegan exclusivamente con este recurso, modelo que se planteó replicar en parques, jardines y nuevos desarrollos habitacionales.

Finalmente, se concluyó que la juventud representa un factor clave de cambio, al ser el sector que impulsará nuevas propuestas científicas y mayor conciencia social, advirtiendo que, de no garantizarse el acceso equitativo al agua, las demandas podrían escalar a conflictos sociales.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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