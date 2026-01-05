Ignora alto y choca contra repartidor en Parras; menor resulta lesionado
El conductor del automóvil fue presentado ante la comandancia tras detectarse que presuntamente conducía con aliento alcohólico
Durante este fin de semana se reportó un fuerte accidente entre una motocicleta y un automóvil al sistema de emergencias 911, solicitándose el envío de una ambulancia, ya que se reportaba una persona lesionada, en Parras.
Al acudir una unidad de la Cruz Roja, los paramédicos brindaron atención a un joven menor de edad que conducía la motocicleta, quien resultó con lesiones de consideración.
Tras ser estabilizado y empaquetado, el lesionado fue trasladado a la Clínica 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el municipio de Parras.
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el vehículo que impactó al motociclista fue un automóvil Jetta, cuyo conductor presuntamente no respetó un alto obligatorio, lo que provocó que arrollara al joven, quien se dirigía a realizar una entrega de comida a domicilio.
El accidente ocurrió el pasado viernes alrededor de las 22:15 horas, en el cruce de las calles Aguacates y Moscatel, en la colonia Viñedos 2.
Elementos de la Policía Municipal y de Tránsito tomaron conocimiento de los hechos y ordenaron el traslado de ambos vehículos al corralón, a fin de que las partes llegaran a un acuerdo; de no lograrse, el caso sería turnado al Ministerio Público.
Cabe destacar que, de manera preliminar, se informó que el conductor del automóvil presentaba aliento alcohólico, por lo que fue presentado ante la comandancia para la sanción correspondiente.