Ignora alto y choca contra repartidor en Parras; menor resulta lesionado

Coahuila
/ 5 enero 2026
    Ignora alto y choca contra repartidor en Parras; menor resulta lesionado
    Los vehículos involucrados fueron trasladados al corralón municipal. FOTO: PEDRO PESINA

El conductor del automóvil fue presentado ante la comandancia tras detectarse que presuntamente conducía con aliento alcohólico

Durante este fin de semana se reportó un fuerte accidente entre una motocicleta y un automóvil al sistema de emergencias 911, solicitándose el envío de una ambulancia, ya que se reportaba una persona lesionada, en Parras.

Al acudir una unidad de la Cruz Roja, los paramédicos brindaron atención a un joven menor de edad que conducía la motocicleta, quien resultó con lesiones de consideración.

TE PUEDE INTERESAR: Inicia pago de apoyos de Bienestar Laguna con nuevos montos autorizado

$!Elementos de Policía y Tránsito aseguraron la zona tras el percance vial.
Elementos de Policía y Tránsito aseguraron la zona tras el percance vial. FOTO: PEDRO PESINA

Tras ser estabilizado y empaquetado, el lesionado fue trasladado a la Clínica 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el municipio de Parras.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el vehículo que impactó al motociclista fue un automóvil Jetta, cuyo conductor presuntamente no respetó un alto obligatorio, lo que provocó que arrollara al joven, quien se dirigía a realizar una entrega de comida a domicilio.

$!Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al motociclista lesionado en el lugar del accidente.
Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al motociclista lesionado en el lugar del accidente. FOTO: PEDRO PESINA

El accidente ocurrió el pasado viernes alrededor de las 22:15 horas, en el cruce de las calles Aguacates y Moscatel, en la colonia Viñedos 2.

Elementos de la Policía Municipal y de Tránsito tomaron conocimiento de los hechos y ordenaron el traslado de ambos vehículos al corralón, a fin de que las partes llegaran a un acuerdo; de no lograrse, el caso sería turnado al Ministerio Público.

Cabe destacar que, de manera preliminar, se informó que el conductor del automóvil presentaba aliento alcohólico, por lo que fue presentado ante la comandancia para la sanción correspondiente.

Temas


accidentes viales
choque de moto

Localizaciones


Parras de la Fuente

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Un mundo sin ley

Un mundo sin ley
true

Maduro, una bomba contra López Obrador
true

POLITICÓN: Morena quiere rifar sus ‘pluris’ en Coahuila, pero enciende alarmas
El alcalde Javier Díaz González informó sobre los avances en el incremento del abasto de agua potable en Saltillo.

Aumentó abasto de agua 15 por ciento en Saltillo, en 2025
Impresionante despliegue de seguridad fue realizado este domingo en brechas y caminos colindantes con Zacatecas.

Refuerzan blindaje en el sur de Saltillo con primer operativo interinstitucional de 2026

Personal de la Cruz Roja confirmó que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Fallece hombre en plaza pública de Saltillo; investigan presunto infarto
El USS Iwo Jima, buque en el que Maduro y su esposa fueron trasladados tras su captura.

Así cayó Maduro: la operación secreta que Trump observó desde Mar-a-Lago
El monitor también reforzó la importancia del ejercicio.

¿Puede la tecnología ayudarnos a comer mejor?