Ignora alto y choca contra repartidor en Parras; menor resulta lesionado

Durante este fin de semana se reportó un fuerte accidente entre una motocicleta y un automóvil al sistema de emergencias 911, solicitándose el envío de una ambulancia, ya que se reportaba una persona lesionada, en Parras. Al acudir una unidad de la Cruz Roja, los paramédicos brindaron atención a un joven menor de edad que conducía la motocicleta, quien resultó con lesiones de consideración.

Tras ser estabilizado y empaquetado, el lesionado fue trasladado a la Clínica 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el municipio de Parras. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el vehículo que impactó al motociclista fue un automóvil Jetta, cuyo conductor presuntamente no respetó un alto obligatorio, lo que provocó que arrollara al joven, quien se dirigía a realizar una entrega de comida a domicilio.