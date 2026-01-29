Inicia rediseño de rutas del transporte público en Saltillo; primeras operarán entre marzo y abril

El rediseño de las rutas del transporte público en Saltillo ya entró en su fase de implementación, con recorridos de prueba tanto en automóvil como en camión, y se prevé que las primeras rutas comiencen a operar entre mediados de marzo y principios de abril, informó el titular del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), Alberto Salinas.

Según el funcionario, el trabajo técnico de rediseño ya concluyó y actualmente se trabaja con concesionarios para validar en campo las nuevas rutas. “Ya se terminó la etapa del rediseño y ahora estamos en la implementación, trabajando directamente con ellos y haciendo recorridos de prueba”, dijo.

Comentó que el proceso incluye el rediseño de rutas actuales a rutas alimentadoras, así como rutas adicionales que complementarán el esquema existente. “Algunas son alimentadoras y otras son rutas adicionales a las que ya operan”.

En esa misma línea, el titular del Instituto Municipal de Movilidad Sostenible (IMMUS), Víctor de la Rosa, compartió que la implementación se realizará por fases, iniciando en el sur y el oriente de la ciudad, de acuerdo con los patrones reales de movilidad.

“La definición de las fases tiene que ver con dónde vive la gente y hacia dónde se mueve”, explicó en entrevista.

Avanza implementación del nuevo esquema

Durante los recorridos de prueba, Salinas indicó que se identifican ajustes necesarios para que las rutas sean operativamente viables. “Se detectan anchos de calle, vueltas que probablemente haya que modificar y paradas que pueden moverse de lugar en función de la demanda”, explicó.

De la Rosa añadió que estas definiciones se realizan con criterios técnicos claros, particularmente en el tema de paradas y frecuencias. “Se están definiendo paradas a 400 o 500 metros, para no detenernos en cada esquina y no afectar frecuencias ni costos”.

Agregó que el proceso incluye una validación constante entre los recorridos en campo y los modelos técnicos. “Pintamos la línea en el mapa, la recorren los concesionarios, hacen propuestas, regresamos al modelo y ajustamos si mejora la frecuencia o la demanda”, mencionó.

Ambos funcionarios coincidieron en que uno de los objetivos centrales del rediseño es que el nuevo esquema sea sostenible en el tiempo. Salinas señaló que se busca que las rutas también funcionen para los concesionarios. “Buscamos que estas nuevas rutas sean rentables para que se queden y que el sistema de transporte sea sustentable a largo plazo”, dijo.

En ese sentido, De la Rosa informó que los concesionarios del sur entregaron un pliego petitorio, el cual será analizado para definir mecanismos de apoyo al arranque. “Tiene que ver con cómo vamos a apoyar el inicio, porque una ruta nueva no siempre tiene la fortaleza financiera para arrancar sola”, comentó.

Finalmente, reiteró que el arranque será gradual y que las rutas se incorporarán por etapas conforme concluyan las pruebas. “La idea es que queden y que funcionen bien”, concluyó.