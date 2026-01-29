Llaman a empresas de Coahuila a reducir utilidad para elevar pagos a empleados

Durante su intervención en Saltillo ante integrantes de la Red Sumarse Coahuila, Mauricio Canseco Cavazos, subsecretario de Innovación Social y Alianzas Estratégicas de Nuevo León, concluyó que las utilidades de las empresas en México se mantienen altas a costa de los salarios de los trabajadores.

El funcionario señaló que los márgenes de ganancia en el País superan significativamente los estándares internacionales, lo que evidencia una falta de distribución equitativa de la riqueza generada por las compañías.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: toma protesta nueva mesa directiva de Red Sumarse Coahuila

“En México los márgenes de utilidad están subsidiados por los empleados. En muchas partes del mundo tener un EBITDA (Beneficio antes de Intereses, Impuestos, Depreciaciones y Amortizaciones por sus siglas en inglés) del 3 al 4 por ciento es un muy buen negocio, en México es muy mal negocio porque el promedio anda entre el 10 o el 12 por ciento”, afirmó Canseco Cavazos.

El ponente expuso que es fundamental cambiar el mapa mental con el que operan las empresas para pasar del “shareholder value”, que busca solo el beneficio del dueño, al “stakeholder value”, que prioriza a todos los grupos de interés.

TE PUEDE INTERESAR: Casi lista área de urgencias de la clínica 2 del IMSS en Saltillo: delegado

Esta transición implica reconocer que la vocación de una empresa debe ser la generación de valor para la sociedad y no únicamente la acumulación de capital en el menor tiempo posible.

“No significa comunismo, pero es hacer conciencia de que no por ejemplo yo me esté ganando 30 ó 40 veces más que mis empleados, entonces no estoy distribuyendo bien esa utilidad”, comentó el funcionario.

Canseco Cavazos detalló la evolución de la conciencia social en los sectores público y privado, advirtiendo que el modelo de asistencialismo debe quedar en el pasado por reducir a las personas a su condición de vulnerabilidad.

Señaló que la asistencia social tradicional provoca que el individuo se mantenga en la pobreza, mientras que la inversión social busca la movilidad y el acceso real a derechos.

“El asistencialismo es este extremo donde reducimos a la persona a la condición de vulnerabilidad que vive. El error está en el ‘ismo’ que le ponemos a la palabra asistencia, porque parece que de ahí no va a salir”, explicó el subsecretario.

VALOR PARA LOS TRABAJADORES

En cuanto al sector privado, la charla realizada este miércoles en el colegio Harmony School destacó que la responsabilidad social ha pasado de ser una labor filantrópica de las familias dueñas de las empresas a convertirse en una estrategia de sostenibilidad integral.

Este enfoque moderno integra lo social y lo medioambiental para asegurar que los recursos de las generaciones futuras no se vean comprometidos por las actividades económicas del presente.

Para lograr este cambio, el conferencista propuso el uso de metodologías de evaluación de impacto como “GQualy”, la cual permite asignar un valor económico a los activos intangibles humanos y sociales.

Esta herramienta genera un estado de resultados que pondera si una empresa realmente es rentable para la comunidad o si su beneficio económico es opacado por un impacto social negativo.

“Tu pudiste haber generado mucho dinero pero le restaste muchísimo a la sociedad, entonces tu valor social es negativo, tu empresa no es rentable, la empresa no es sostenible”, afirmó el ponente.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS E INVERSIÓN

Canseco Cavazos compartió que en el gobierno de Nuevo León se ha estructurado el gabinete bajo una visión de ASG (Ambiental, Social y Gobernanza), lo que permite trabajar de forma transversal con las empresas.