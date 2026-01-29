Lideran Coahuila, NL, Tamaulipas y SLP competitividad regional: IMCO; retos en carreteras y agua

La región noreste conformada por Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí fue la mejor evaluada en el Índice de Competitividad Regional (ICR) publicado esta semana por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

El ICR se define como “una herramienta que mide la capacidad de las regiones del país para atraer y retener inversión y talento, este evalúa la competitividad no como un fenómeno estatal aislado, sino como una propiedad que emerge de ecosistemas interconectados”.

Se midieron subíndices como Atracción de Inversión, Atracción de Talento, Retención de Inversión y Retención de Talento. El Noreste lideró todos los subíndices a excepción de Retención de Inversión.

“Esto posiciona a la región como la más atractiva para la instalación, operación y expansión de empresas, así como para la movilidad y permanencia del capital humano calificado. Este desempeño refleja un ecosistema integrado, donde infraestructura, mercado laboral, certidumbre operativa y productividad se refuerzan entre sí y generan un entorno competitivo”, anunció el IMCO a través de canales oficiales.

También destacó que ese ecosistema es productivo, exportador, con buena infraestructura y encadenamientos, así como de condiciones laborales y urbanas que atraen y conservan capital humano.

A su vez se destacó que la región Noreste destaca por sus altas exportaciones, parques industriales y una economía diversificada con elevado PIB per cápita.

Atrae profesionales cualificados por la disponibilidad de empleo formal, salarios competitivos y alta productividad, por lo que la Retención de Inversión es favorable por la baja percepción de corrupción, inseguridad y asaltos, además de la inversión en infraestructura hídrica.

La Retención de Talento se beneficia de la disminución del empleo informal, el aumento de puestos afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la alta participación laboral y las condiciones de movilidad social ascendente.

A nivel general, la región noreste obtuvo 68.18 puntos en el Índice, colocándose con un nivel de competitividad “Alto”. Ninguna región obtuvo el nivel “muy alto”, el mejor posible ni el “muy bajo”, el peor posible.

A la noreste le siguió en el ranking la región Noroeste con 62.33 puntos, después el Bajío con 54.22, la Centro con 49.11, la Maya con 34.19 y el Istmo con 29.66.

CARRETERAS Y AGUA, LOS RETOS

El ICR señala que la región Noreste presenta retos como competitividad “muy baja” en cuanto a la infraestructura carretera, ya que detalla que 4 mil 103 kilómetros por cada mil millones del Producto Interno Bruto.

También señala que la región tiene un nivel de competitividad “bajo” en cuanto al indicador “Inversión en infraestructura hídrica” pues señala que se invierte 0.20 por ciento del PIB.

Ese mismo nivel de competitividad se registra en el indicador Cobertura escolar, pues se indica que hay un 91.74 por ciento de alumnos inscritos en secundaria respecto al total de la población en edad de cursarla.

La Inversión Extranjera Directa con 18.11 por ciento del PIB y las Patentes con 1.79 solicitudes por cada 100 mil Personas Económicamente Activas, son los otros dos indicadores en los que la región presenta sus peores resultados.