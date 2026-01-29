SUTUAAAN amenaza con nueva huelga; hay 60 denuncias penales contra sindicalizados

Trabajadores agremiados al Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (SUTUAAAN) se manifestaron la mañana de este jueves en el centro de Saltillo, al advertir la posibilidad de una nueva huelga ante lo que calificaron como violaciones al contrato colectivo y el incumplimiento de acuerdos internos relacionados con denuncias penales presentadas en contra de personal sindicalizado.

Los trabajadores se reunieron en la Alameda Zaragoza y posteriormente marcharon hacia el Palacio de Gobierno, donde solicitaron la intervención del Gobierno del Estado para atender un conflicto que, señalaron, afecta directamente a más de 60 familias.

TE PUEDE INTERESAR: Lideran Coahuila, NL, Tamaulipas y SLP competitividad regional: IMCO; retos en carreteras y agua

De acuerdo con el sindicato, la Universidad interpuso ante la Fiscalía General de la República alrededor de 60 denuncias penales en contra de trabajadores por la presunta entrega de facturas falsas, sin que existan razones claras ni información suficiente sobre los señalamientos.

La secretaria general del SUTUAAAN, Xóchitl Gaytán, explicó que la información sobre las denuncias ha sido limitada y que, hasta el momento, solo tres trabajadores han recibido citatorios formales por parte de la autoridad federal, tanto en Saltillo como en Torreón. Sin embargo, señaló que, de acuerdo con versiones conocidas por los propios trabajadores, el número total de personas denunciadas podría oscilar entre 60 y 70.

Indicó que una de las principales exigencias del sindicato es que se retiren las denuncias para poder continuar con el diálogo, tal como se había acordado en diciembre con las autoridades universitarias. En ese acuerdo, sostuvo, el rector se comprometió a que cualquier posible irregularidad se atendería de manera interna mediante mecanismos reparatorios, sin recurrir a instancias penales.

No obstante, señaló que la titular del área jurídica de la Universidad, Cynthia Peña, se negó a retirar las denuncias interpuestas ante la FGR y, durante reuniones recientes, incluso advirtió que podrían liberarse órdenes de presentación en contra de los trabajadores involucrados. Esta situación, dijo, generó preocupación entre el personal sindicalizado, ya que muchos de ellos viven al día y no cuentan con recursos para contratar una defensa legal.

TE PUEDE INTERESAR: UAdeC abre admisiones para Licenciatura en Derecho con Perspectiva en Derechos Humanos

El sindicato informó que el emplazamiento a huelga ya fue presentado y que la fecha sería el próximo 15 de febrero. Precisó que existen 2 procesos abiertos: uno de carácter salarial, correspondiente a la negociación anual, y otro por presuntas violaciones al contrato colectivo de trabajo, en el que se incluye el tema de las denuncias penales.

Gaytán añadió que las pláticas formales con la administración universitaria iniciaron el 19 de enero, pero hasta el momento no se han logrado avances en el retiro de las denuncias. Durante la manifestación de este jueves, los trabajadores únicamente fueron atendidos por personal del Gobierno del Estado, sin que se registrara un acercamiento por parte de las autoridades universitarias.