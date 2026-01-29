Coahuila: Anunciará Manolo Jiménez mega obras de infraestructura vial y carretera

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, anticipó que en las próximas semanas se anunciará un paquete de mega obras de infraestructura vial y carretera para la entidad, con una inversión de miles de millones de pesos.

Al recorrer diferentes tramos de la carretera 57, el mandatario estatal destacó que los proyectos contemplan obras de rehabilitación y ampliación de carreteras, así como la construcción de libramientos, puentes internacionales y otras.

“En las próximas semanas estaremos anunciando la construcción de varias mega obras, con una inversión de miles de millones de pesos para el tramo de la carretera 57 en Coahuila, que es muy importante y que va a fortalecer nuestra competitividad y el desarrollo de nuestro estado”.

Jiménez Salinas recordó que la carretera 57 es clave para el País y para Coahuila, pues pasa por casi todas las regiones del estado hasta la frontera con Estados Unidos.

Por otro lado, el mandatario estatal señaló que se mantienen las labores para mejorar la conectividad carretera y, en ese sentido, destacó la rehabilitación de la autopista Premier, que conecta a la Región Carbonífera con la Norte y los Cinco Manantiales.

También recordó la obra del libramiento Carlos Salinas de Gortari y está en proceso de construcción la modernización de la ruta fiscal.

“En Coahuila seguimos trabajando en equipo, con voluntad y responsabilidad para impactar de manera positiva en la calidad de vida de nuestra gente”, concluyó Jiménez.