“Ahorita tengo muy presente todo lo de la cultura mexicana y la cultura pop, trato mucho de hablar de temas prehispánicos, porque pues también es algo que me gusta y me apasiona. Siempre trato de abordar cosas relacionadas a México”, explicó el ilustrador.

“Yo creo que mis excompañeros de la secu o prepa se acuerdan que siempre me la pasaba dibujando. Quería ser futbolista, pero no se dio y dije: ‘¿A qué otra cosa le doy?’, pues el dibujo, vamos a darle al diseño”, narró Silva.

“Me contactaron un diseñador que se llama Carl Forssell que radica en la Ciudad de México y ha hecho muchos trabajos para el Gobierno. Él ya seguía mi trabajo en redes sociales y me contactó por Instagram. Fue en diciembre de 2020 y me dijo: ‘Tenemos que sacar esta chamba, ¿qué onda?, ¿le entras?’, y ya lo trabajamos en conjunto. En 2021 salió y ya después él me comentó que el Presidente, le había dicho que le había gustado mucho”, declaró Silva.

Al pedirle que desde su perspectiva describiera la ilustración, Silva mencionó que “es como la versión de Teotihuacán de Quetzalcóatl, pero queríamos hacerlo como ascendiendo, entonces ahí hicimos una parte como más detallada que es en la cabeza y se van formando en las plumas de la cabeza que son más gráficas, más planas. Entonces ese fue básicamente el brief que me dieron; me dieron ahí un boceto previo y pues con eso trabajamos”, relató el artista.

Respecto a que la cerveza Indio utilizó una de sus ilustraciones para sus redes sociales, Noé explicó que “fue una convocatoria que abrieron en pandemia para diseñadores e ilustradores para hacer su representación del indio de acuerdo con su estilo y pues nada, participé y me tocó ganar. Ahí me reconocieron en redes, me pusieron en su página de sus fotos de perfil de todas sus redes y me mandaron chelas”, dice orgulloso.

...Y LLEGA A COACHELLA

Contó que otro de sus trabajos más destacados fue cuando diseñó mercancía para el festival Coachella, celebrado en California, tanto en 2017 como este año, además colaborar con la banda Chicano Batman de Los Ángeles.

Además, Silva ha trabajado para marcas como New Mix, Algodoneros de Unión Laguna, El Patio Azul, el festival Zapal y el gobierno de Tlaltizapán de Zapata, en Morelos.

REGALO PARA EL ANIVERSARIO 444 DE LA CIUDAD

En Saltillo, uno de sus dibujos que se hicieron más famosos dentro de la comunidad de la capital coahuilense, fue el póster del aniversario número 444 de la fundación de la ciudad.