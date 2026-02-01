Impulsa DIF Ramos Arizpe bienestar integral de adultos mayores con el programa ‘En plenitud’

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 1 febrero 2026
    Impulsa DIF Ramos Arizpe bienestar integral de adultos mayores con el programa ‘En plenitud’
    Personas adultas mayores participan en las actividades del programa “En plenitud” en el Centro de Atención Integral al Adulto Mayor de Ramos Arizpe. FOTO: CORTESÍA

A través del Sistema DIF Municipal y con respaldo del DIF Estatal, el Gobierno de Ramos Arizpe fortalece la atención en salud, acompañamiento emocional y asesoría jurídica para personas adultas mayores, mediante acciones desarrolladas en el Centro de Atención Integral al Adulto Mayor

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, a través del Sistema DIF local, mantiene una política activa de atención y acompañamiento a las personas adultas mayores mediante el programa “En plenitud”, iniciativa que se desarrolla de manera permanente en el Centro de Atención Integral al Adulto Mayor y que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de este sector de la población.

La presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, reconoció el trabajo que realiza el DIF Municipal en coordinación con el DIF Estatal, destacando que la atención a las personas adultas mayores debe ser cercana, digna y con una visión integral.

TE PUEDE INTERESAR: Masa de aire ártico mantendrá frío extremo en Coahuila y en gran parte del País

“Nuestras personas adultas mayores merecen atención digna y cercana; a través de programas como ‘En plenitud’, buscamos acompañarlos no solo en su salud, sino también en su bienestar emocional y en la certeza jurídica de su patrimonio”, expresó.

Asimismo, agradeció el respaldo constante de la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas, cuya colaboración ha sido clave para fortalecer las acciones dirigidas a este grupo de la población.

ATENCIÓN INTEGRAL PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA

El programa “En plenitud” está diseñado con un enfoque integral que contempla atención en salud, apoyo psicológico y asesoramiento legal, contribuyendo a que las personas adultas mayores cuenten con herramientas que fortalezcan su entorno familiar y social, además de brindarles tranquilidad y seguridad en esta etapa de la vida.

Como parte de las actividades más recientes, se contó con la participación del nutriólogo Rodrigo Rumayor, quien ofreció orientación especializada en materia de alimentación saludable, subrayando la importancia de mantener una nutrición adecuada para prevenir enfermedades y favorecer el bienestar físico.

ORIENTACIÓN JURÍDICA Y CERTEZA PATRIMONIAL

De igual manera, se impartió una plática informativa sobre temas familiares, testamentos y juicios sucesorios, a cargo del licenciado Miguel Torres, integrante del área jurídica del Municipio de Ramos Arizpe, con el propósito de proporcionar información clara y oportuna que permita a las personas adultas mayores proteger su patrimonio y garantizar la tranquilidad de sus familias.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe refrenda su compromiso con el desarrollo social y la atención integral de los sectores más vulnerables, consolidando políticas públicas que promueven un municipio más justo, solidario y humano.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Prevención
adultos mayores

Localizaciones


Ramos Arizpe

Organizaciones


DIF

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Las cifras muestran un contraste entre baja letalidad y alta incidencia de agresiones no fatales.

Cierra Coahuila el 2025 con altos registros de violencia familiar y lesiones dolosas contra mujeres
De participaciones federales, la entidad recibió 32 mil 727.5 millones de pesos, 4.7% más de lo calendarizado.

Tuvo Coahuila en 2025 cuarta mayor alza porcentual en participaciones y aportaciones
true

El bipartidismo y la escenografía democrática
true

Corrupción mortal y chivos expiatorios
No pasarás

No pasarás
Bien preparado

Bien preparado
The Brown Peril

The Brown Peril
En Saltillo cinco albergues tienen abiertas las puertas para recibir a personas en situación vulnerable ante las bajas temperaturas.

Habilitan refugios para albergar a 395 personas en la zona metropolitana de Saltillo