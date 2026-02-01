Impulsa DIF Ramos Arizpe bienestar integral de adultos mayores con el programa ‘En plenitud’

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, a través del Sistema DIF local, mantiene una política activa de atención y acompañamiento a las personas adultas mayores mediante el programa “En plenitud”, iniciativa que se desarrolla de manera permanente en el Centro de Atención Integral al Adulto Mayor y que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de este sector de la población.

La presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, reconoció el trabajo que realiza el DIF Municipal en coordinación con el DIF Estatal, destacando que la atención a las personas adultas mayores debe ser cercana, digna y con una visión integral.

“Nuestras personas adultas mayores merecen atención digna y cercana; a través de programas como ‘En plenitud’, buscamos acompañarlos no solo en su salud, sino también en su bienestar emocional y en la certeza jurídica de su patrimonio”, expresó.

Asimismo, agradeció el respaldo constante de la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas, cuya colaboración ha sido clave para fortalecer las acciones dirigidas a este grupo de la población.

ATENCIÓN INTEGRAL PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA

El programa “En plenitud” está diseñado con un enfoque integral que contempla atención en salud, apoyo psicológico y asesoramiento legal, contribuyendo a que las personas adultas mayores cuenten con herramientas que fortalezcan su entorno familiar y social, además de brindarles tranquilidad y seguridad en esta etapa de la vida.

Como parte de las actividades más recientes, se contó con la participación del nutriólogo Rodrigo Rumayor, quien ofreció orientación especializada en materia de alimentación saludable, subrayando la importancia de mantener una nutrición adecuada para prevenir enfermedades y favorecer el bienestar físico.

ORIENTACIÓN JURÍDICA Y CERTEZA PATRIMONIAL

De igual manera, se impartió una plática informativa sobre temas familiares, testamentos y juicios sucesorios, a cargo del licenciado Miguel Torres, integrante del área jurídica del Municipio de Ramos Arizpe, con el propósito de proporcionar información clara y oportuna que permita a las personas adultas mayores proteger su patrimonio y garantizar la tranquilidad de sus familias.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe refrenda su compromiso con el desarrollo social y la atención integral de los sectores más vulnerables, consolidando políticas públicas que promueven un municipio más justo, solidario y humano.