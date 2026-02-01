Masa de aire ártico mantendrá frío extremo en Coahuila y en gran parte del País

Coahuila
/ 1 febrero 2026
    Masa de aire ártico mantendrá frío extremo en Coahuila y en gran parte del País
    El frente frío número 32 continúa provocando temperaturas gélidas en el norte y centro del país, pese a su desplazamiento hacia el Caribe. FOTO: VANGUARDIA

Aunque el frente frío número 32 se desplaza hacia el Caribe, su influencia seguirá provocando temperaturas gélidas, lluvias intensas, neblina y vientos fuertes; Protección Civil exhorta a extremar medidas de prevención

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), alertó que, pese al desplazamiento del frente frío número 32 hacia el Caribe, la masa de aire ártico asociada continuará generando bajas temperaturas en amplias regiones del país, por lo que llamó a la población a mantener medidas de autocuidado y prevención.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de manera simultánea se registrará el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico, lo que incrementará la probabilidad de lluvias y tormentas principalmente en estados del sur y occidente de México.

TE PUEDE INTERESAR: INE Coahuila exhorta a electores a revisar su sección y actualizar credencial

Para este domingo se prevé un ambiente gélido, con temperaturas extremas, en entidades del norte y centro-norte como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y San Luis Potosí. Además, se espera frío a muy frío acompañado de bancos de niebla en regiones del norte, noreste, oriente, centro y sureste del territorio nacional.

En cuanto a las precipitaciones, se pronostican lluvias fuertes en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Guerrero; chubascos en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Chiapas, así como en estados del occidente y centro del país. A ello se suma un evento de “Norte”, con rachas de viento intensas, que afectará a Yucatán, Quintana Roo, Veracruz, Tabasco y el Istmo y Golfo de Tehuantepec.

Ante este panorama, la CNPC recomendó a la ciudadanía utilizar ropa abrigadora bajo el sistema de capas, cubrir nariz y boca al salir para evitar cambios bruscos de temperatura y reducir riesgos a la salud.

Asimismo, exhortó a los conductores a extremar precauciones ante la presencia de neblina en zonas montañosas y carreteras del centro y oriente del país, reduciendo la velocidad y manteniendo las luces encendidas.

Finalmente, Protección Civil hizo un llamado a la población a mantenerse informada únicamente a través de fuentes oficiales, como la CNPC y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y a seguir puntualmente las indicaciones emitidas por las autoridades locales.

En Saltillo cinco albergues tienen abiertas las puertas para recibir a personas en situación vulnerable ante las bajas temperaturas.

Habilitan refugios para albergar a 395 personas en la zona metropolitana de Saltillo