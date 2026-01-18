Hacia 2040, Saltillo duplica población de adultos mayores y se estanca la de menores de edad

Hacia el año 2040, la Zona Metropolitana de Saltillo (ZMS) duplicará su número de adultos mayores y se estancará en el número de menores de edad.

Proyecciones de la Comisión Nacional de Población (Conapo) señalan que los municipios de Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga pasarán de 78 mil 864 personas mayores de 65 años en 2026 a 155 mil 833 en 2040, un incremento del 97.6 por ciento.

El ritmo de crecimiento se ha mantenido en los últimos años pues en el año 2010, la población de adultos mayores fue de 39 mil 30 según la misma Conapo.

Las cifras contrastan con el ritmo de crecimiento en la cantidad de menores de edad, pues pasarán de 387 mil 647 en 2026 a 392 mil 795 en 2040, es decir un aumento de solo el 1.3 por ciento.

Cabe detallar que el número de menores de edad crecerá principalmente hacia Ramos Arizpe. Para el caso de Saltillo, se espera que el número de infantes se reduzca, pasando de 324 mil 723 a 318 mil 691. En contraparte, el municipio industrial pasará de 51 mil 665 a 62 mil 608. En Arteaga pasarán de 11 mil 259 a 11 mil 496.

Al respecto, el investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Alejandro Dávila Flores indicó que este comportamiento demográfico se ha dado por distintas razones las dificultades para formar una familia, accesar a vivienda y a los satisfactores.

Agregó que también ha influido la mayor participación activa de la mujer en las tareas productivas, lo que ha modificado los proyectos de vida de la juventud.

“Reflejan la continuidad en el proceso de migración de población del campo a las ciudades y la tendencia al envejecimiento de la población. En el caso de la ZMS, la expansión de la población en los próximos 14 años va a ser a una tasa promedio anual del 1.5 por ciento, que es más del doble de lo que es la tasa de crecimiento de la población a nivel nacional hoy día, que es 0.7 por ciento”, explicó

SISTEMA DE PENSIONES YA ESTÁ REBASADO

Dávila Flores también explicó que esta dinámica demográfica pondrá presión en el sistema de pensiones, al calificar que está rebasado y las reformas recientes han sido insuficientes.

“Refleja en una presión creciente de los sistemas de pensiones sobre las finanzas públicas para tratar de sostener el financiamiento de los pagos a los adultos mayores pensionados. Esa presión va a ser creciente y por otra parte, las finanzas públicas están enfrentando también otras amenazas.

En última instancia también se van a reflejar una caída en el ingreso y una caída en la captación y entonces la cobija se va a hacer chiquita y las necesidades están creciendo y va a estar muy difícil tapar a todos”, mencionó.

SERVICIOS Y SATISFACTORES NO ESTÁN BIEN PLANEADOS

A su vez, el también docente de la UAdeC, José Ruiz Fernández, especialista en urbanismo, expuso que no están debidamente planeados los satisfactores y los servicios para la cantidad de adultos mayores que habrá en 2040.

Explicó que entre lo que se requerirá se encuentran las residencias para personas adultas mayores, así como desarrollo de especialidades médicas asociadas a geriatría, clínicas y hospitales con enfoque en atención geriátrica y cuidados paliativos.

También se deberán adaptar centros de rehabilitación y terapia para padecimientos asociados a la edad, particularmente los crónico-degenerativos.

Ruiz Fernández hizo énfasis en que se requerirá infraestructura urbana adecuada para personas adultas mayores, particularmente las banquetas en condiciones adecuadas para recorridos seguros a pie y con asistencia mecánica.

“Sería conveniente que, en materia de vivienda particular para personas adultas mayores solas, las autoridades de desarrollo urbano y trabajadores sociales cuenten con políticas permanentes de revisión de condiciones de accesibilidad, de seguridad y de suficiencia de servicios; el abandono familiar que se ha venido acentuando hace necesario un trabajo permanente de instituciones públicas, como el DIF”, expuso.

Otro punto importante señalado por el especialista es el transporte público accesible para personas con movilidad limitada o asistida, así como servicios enfocados en la vulnerabilidad para este segmento de la población, en donde la vista, el oído y la agilidad motriz se encuentran disminuidos y precisan de atención especial.

“La accesibilidad a espacios públicos y a los privados abiertos al público será también de gran relevancia para garantizar a las personas adultas mayores acceso a servicios de salud, religiosos, culturales, entre otros”, agregó.

También apuntó que los servicios gubernamentales deberán adaptarse a un público con necesidades particulares, que precisan de una formación de los prestadores en habilidades blandas como comunicación, paciencia y empatía, fundamentales para el trato digno y humano para personas de edad avanzada.

EMPLEO TENDRÁ QUE CAMBIAR

También Dávila Flores señaló que este escenario requiere que la región encuentre otras vías de empleo, pues cambios geopolíticos particularmente impulsados por Estados Unidos pueden reducir la participación de Saltillo en la industria automotriz.

Además explicó que el paso de vehículos de combustión interna a eléctricos va a representar una contracción en la generación de empleo de casi el 50 por ciento.

“Tenemos una dependencia muy grande de la industria automotriz y de la industria metalmecánica que constituyen nuestra base exportadora. Las nuevas estrategias de los Estados Unidos claramente están reivindicando su hegemonía sobre el continente americano y están impulsando una estrategia de repatriación de las manufacturas que ellos consideran esenciales y que tienen mayor capacidad de generación de valor agregado. Esto en el contexto local y regional, plantea desafíos sumamente complejos”, explicó.

De acuerdo a la Conapo, la Población Económicamente Activa -tomada en cuenta por el INEGI a partir desde los 15 años de edad- pasará de 889 mil 646 personas en 2026 a un millón 168 mil 811, un incremento del 31.3 por ciento.