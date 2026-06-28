Impulsa diputado por Coahuila decreto para que junio sea declarado el Mes Nacional de la Salud Mental del Hombre’

Los legisladores señalaron que el bienestar mental constituye un componente esencial de la salud integral, ya que influye en la toma de decisiones, la estabilidad familiar, las relaciones sociales, el desempeño laboral y la capacidad para afrontar situaciones de estrés, además de incidir directamente en el desarrollo personal.

La diputada federal Socorro Jasso Nieto y el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados y exgobernador de Coahuila , Rubén Moreira Valdez, presentaron una iniciativa para declarar junio de cada año como el Mes Nacional de la Salud Mental del Hombre, con el propósito de fortalecer las acciones de prevención, sensibilización y acceso oportuno a servicios de atención psicológica y emocional dirigidos a la población masculina.

Recordaron que organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) han advertido que los trastornos mentales representan uno de los mayores retos para los sistemas públicos de salud. De acuerdo con la OMS, una de cada ocho personas en el mundo vive con algún padecimiento de esta naturaleza, mientras millones continúan enfrentando obstáculos para recibir atención especializada.

ROMPER LOS ESTIGMAS

Socorro Jasso y Rubén Moreira señalaron que, aunque en México se han fortalecido diversas políticas públicas en materia de salud mental, aún persisten barreras que afectan particularmente a la población masculina.

Explicaron que los modelos tradicionales de masculinidad continúan asociando el valor de los hombres con la fortaleza permanente, la autosuficiencia económica y el control de las emociones, factores que con frecuencia inhiben la búsqueda de ayuda profesional, la expresión de sentimientos y la construcción de redes de apoyo.

Advirtieron que la falta de atención oportuna puede traducirse en aislamiento social, deterioro del bienestar emocional, consumo problemático de sustancias, trastornos depresivos y, en los casos más graves, conductas suicidas.

PREVENCIÓN COMO POLÍTICA PÚBLICA

Los legisladores priistas destacaron que, de acuerdo con cifras preliminares del INEGI, durante 2024 se registraron alrededor de nueve mil defunciones por presunto suicidio en México, manteniendo una tendencia ascendente respecto de años anteriores.

Del total de los casos, el 80.7 por ciento correspondió a hombres, es decir, aproximadamente 8 de cada 10 suicidios ocurrieron entre la población masculina. Asimismo, la tasa nacional fue de 6.9 defunciones por cada 100 mil habitantes, mientras que entre los hombres alcanzó 9.5 por cada 100 mil, muy por encima de la registrada en mujeres.