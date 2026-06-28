Preparan en Coahuila primer congreso internacional sobre conservación de fauna silvestre

Coahuila será sede del Primer Congreso Internacional de Conservación de Fauna Silvestre, un encuentro académico y científico que reunirá a especialistas nacionales e internacionales para analizar los principales retos en la protección de la biodiversidad y promover el intercambio de conocimientos entre profesionales, investigadores y estudiantes vinculados con las ciencias naturales. El evento se desarrollará del 19 al 22 de agosto de 2026 y tendrá como sedes el Museo del Desierto, en Saltillo, donde se impartirán las conferencias magistrales, y el municipio de Cuatro Ciénegas, escenario de las actividades prácticas de campo en uno de los ecosistemas más representativos y de mayor riqueza biológica del país.

La organización está a cargo del Instituto Veterinario y de Ecología (IVE), con el respaldo del Museo del Desierto, la Fundación Pro Cuatro Ciénegas y diversas instituciones comprometidas con la investigación, la educación ambiental y la preservación de los recursos naturales.

REUNIRÁN A EXPERTOS DE DISTINTOS PAÍSES El congreso ofrecerá un programa orientado a fortalecer la formación académica y profesional de quienes trabajan en áreas relacionadas con la medicina veterinaria, biología, ecología, investigación y conservación de especies silvestres. Durante cuatro días, los participantes tendrán acceso a conferencias impartidas por especialistas internacionales, espacios de intercambio de experiencias y actividades teórico-prácticas enfocadas en el estudio, manejo y protección de la fauna silvestre. Los organizadores destacaron que el encuentro busca fomentar la colaboración entre instituciones, investigadores y estudiantes para impulsar estrategias innovadoras de conservación frente a los desafíos ambientales que enfrenta la biodiversidad.

CUATRO CIÉNEGAS SERÁ LABORATORIO NATURAL Una parte fundamental del programa se desarrollará en el Área Natural Protegida de Cuatro Ciénegas, considerada uno de los ecosistemas más importantes de México por su extraordinaria diversidad biológica y la presencia de especies endémicas. Las prácticas de campo permitirán a los asistentes aplicar conocimientos directamente en ambientes naturales, fortaleciendo su preparación mediante experiencias de observación, investigación y conservación en uno de los sitios de mayor valor ecológico del País. El Instituto Veterinario y de Ecología informó que el congreso contará con cupo limitado, por lo que invitó a estudiantes, profesionistas e investigadores interesados a realizar su inscripción con anticipación y formar parte de este espacio de actualización científica y colaboración internacional.

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