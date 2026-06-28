Preparan en Coahuila primer congreso internacional sobre conservación de fauna silvestre

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Preparan en Coahuila primer congreso internacional sobre conservación de fauna silvestre
    Coahuila albergará el Primer Congreso Internacional de Conservación de Fauna Silvestre del 19 al 22 de agosto de 2026. CORTESÍA

Especialistas, investigadores y estudiantes compartirán experiencias en un encuentro que combinará conferencias y prácticas de campo

Coahuila será sede del Primer Congreso Internacional de Conservación de Fauna Silvestre, un encuentro académico y científico que reunirá a especialistas nacionales e internacionales para analizar los principales retos en la protección de la biodiversidad y promover el intercambio de conocimientos entre profesionales, investigadores y estudiantes vinculados con las ciencias naturales.

El evento se desarrollará del 19 al 22 de agosto de 2026 y tendrá como sedes el Museo del Desierto, en Saltillo, donde se impartirán las conferencias magistrales, y el municipio de Cuatro Ciénegas, escenario de las actividades prácticas de campo en uno de los ecosistemas más representativos y de mayor riqueza biológica del país.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/ramos-arizpe-suma-cinco-pozos-nuevos-para-combatir-escasez-de-agua-en-2026-DH21734722

La organización está a cargo del Instituto Veterinario y de Ecología (IVE), con el respaldo del Museo del Desierto, la Fundación Pro Cuatro Ciénegas y diversas instituciones comprometidas con la investigación, la educación ambiental y la preservación de los recursos naturales.

$!El Museo del Desierto será sede de las conferencias, mientras que Cuatro Ciénegas recibirá las actividades prácticas de campo.
El Museo del Desierto será sede de las conferencias, mientras que Cuatro Ciénegas recibirá las actividades prácticas de campo. CORTESÍA

REUNIRÁN A EXPERTOS DE DISTINTOS PAÍSES

El congreso ofrecerá un programa orientado a fortalecer la formación académica y profesional de quienes trabajan en áreas relacionadas con la medicina veterinaria, biología, ecología, investigación y conservación de especies silvestres.

Durante cuatro días, los participantes tendrán acceso a conferencias impartidas por especialistas internacionales, espacios de intercambio de experiencias y actividades teórico-prácticas enfocadas en el estudio, manejo y protección de la fauna silvestre.

Los organizadores destacaron que el encuentro busca fomentar la colaboración entre instituciones, investigadores y estudiantes para impulsar estrategias innovadoras de conservación frente a los desafíos ambientales que enfrenta la biodiversidad.

$!El encuentro reunirá a especialistas, investigadores y estudiantes interesados en la protección y conservación de la biodiversidad.
El encuentro reunirá a especialistas, investigadores y estudiantes interesados en la protección y conservación de la biodiversidad. CORTESÍA

CUATRO CIÉNEGAS SERÁ LABORATORIO NATURAL

Una parte fundamental del programa se desarrollará en el Área Natural Protegida de Cuatro Ciénegas, considerada uno de los ecosistemas más importantes de México por su extraordinaria diversidad biológica y la presencia de especies endémicas.

Las prácticas de campo permitirán a los asistentes aplicar conocimientos directamente en ambientes naturales, fortaleciendo su preparación mediante experiencias de observación, investigación y conservación en uno de los sitios de mayor valor ecológico del País.

El Instituto Veterinario y de Ecología informó que el congreso contará con cupo limitado, por lo que invitó a estudiantes, profesionistas e investigadores interesados a realizar su inscripción con anticipación y formar parte de este espacio de actualización científica y colaboración internacional.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ambientalistas
Ciencia
Investigaciones

Organizaciones


Mude

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
UNSPLASH

Educación Sexual Integral frente a los prejuicios sociales
CUARTOSCURO

Desaparecidos: México exhibido en la ONU

NosotrAs: Las ovejas moradas

NosotrAs: Las ovejas moradas

Distorsiona clóset estadísticas: Coahuila podría estar contando solo a la mitad de su población LGBT+: San Aelredo

Distorsiona clóset estadísticas: Coahuila podría estar contando solo a la mitad de su población LGBT+: San Aelredo
Roberto Carlos confirmó mediante un video que visitará Saltillo el próximo 2 de julio para participar en el FutFest 2026.

Roberto Carlos confirma su encuentro con la afición en FutFest Saltillo
Grado de inversión en la 4T

Grado de inversión en la 4T
Duro golpe

Duro golpe
Conductores de plataformas denunciaron el reinicio de inspecciones y expresaron preocupación por las sanciones económicas.

Reportan multas de hasta 35 mil pesos durante operativos a Uber y DiDi en Torreón