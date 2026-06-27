Nuevo novio de Sandra Cuevas cuenta con orden de aprehensión en Coahuila

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    Nuevo novio de Sandra Cuevas cuenta con orden de aprehensión en Coahuila
    Pérez Tueme fue vinculado recientemente como pareja sentimental de la exalcaldesa Sandra Cuevas; ella no ha emitido postura sobre la captura. REDES SOCIALES

Eduardo Pérez Tueme será trasladado a Torreón para enfrentar un proceso judicial; se desconoce el delito que se le imputa

Elementos de la Policía de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión emitida por autoridades coahuilenses contra el hombre que recientemente fue vinculado sentimentalmente con la exalcaldesa de Cuauhtémoc.

Eduardo Pérez Tueme, señalado en días recientes como la nueva pareja sentimental de la exalcaldesa capitalina Sandra Cuevas, fue capturado la noche del jueves 25 de junio en la Ciudad de México por agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia local.

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De acuerdo con datos del Registro Nacional de Detenciones, el operativo se ejecutó alrededor de las 20:00 horas en la calle Canarias, entre Víctor Hugo y Avenida Presidentes, en la colonia Portales de la alcaldía Benito Juárez. Los elementos policiacos actuaron en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por autoridades del estado de Coahuila.

Tras su captura, Pérez Tueme fue conducido a las instalaciones de la Fiscalía capitalina en la colonia Doctores, donde permaneció bajo resguardo mientras se formalizaban los trámites para su entrega a las autoridades coahuilenses.

TRASLADO A TORREÓN

La ficha oficial consultada establece que el detenido sería posteriormente trasladado a la ciudad de Torreón, Coahuila, para su ingreso a un centro penitenciario de esa entidad, donde deberá enfrentar el proceso judicial que motivó la orden de captura en su contra.

Hasta el cierre de esta edición, ninguna autoridad ha revelado públicamente el delito específico por el cual Pérez Tueme era buscado, ni los pormenores de la carpeta de investigación que originó el mandamiento judicial.

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VÍNCULO CON SANDRA CUEVAS

El nombre de Eduardo Pérez Tueme saltó a la opinión pública recientemente luego de que el periodista Carlos Jiménez lo identificara como la nueva pareja sentimental de Sandra Cuevas, exjefa demarcacional de Cuauhtémoc. La relación habría quedado evidenciada a través de diversas imágenes y publicaciones difundidas por la propia exfuncionaria en sus redes sociales.

No obstante, es importante precisar que no existe hasta el momento información oficial que relacione a Sandra Cuevas con la investigación o el proceso legal que enfrenta Pérez Tueme. Tampoco se ha esclarecido si la detención está vinculada con actividades realizadas en la capital del país o si responde exclusivamente a hechos ocurridos en territorio coahuilense.

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UN PATRÓ QUE SE REPITE

La aprehensión de Pérez Tueme se suma a una serie de casos que en años recientes han puesto bajo la lupa pública a personas del círculo cercano de la exalcaldesa. Diversos hombres vinculados sentimentalmente con Sandra Cuevas han enfrentado investigaciones o detenciones por presuntos ilícitos, lo que ha generado cuestionamientos recurrentes sobre sus relaciones personales.

Al momento de esta publicación, ni la Fiscalía General del Estado de Coahuila ni Sandra Cuevas han emitido pronunciamiento alguno respecto a la detención o la situación jurídica del implicado.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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