Impulsará UNPF estrategias para fortalecer participación de los padres en la educación desde el hogar

La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) celebrará el próximo 8 de agosto en Saltillo su Congreso Nacional, un encuentro que reunirá a representantes de 15 estados del país con el propósito de fortalecer la participación de las familias en el proceso educativo y compartir herramientas para la formación integral de niñas, niños y adolescentes.

El presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia en Coahuila, Francisco Javier Mancillas González, informó que el congreso forma parte de la conmemoración del 108.º aniversario de la organización y tendrá como tema principal ”Familia protagonista en México”, con el que se busca destacar el papel de los padres en la educación y el desarrollo de sus hijos.

Durante la jornada se desarrollará una conferencia internacional sobre modelos globales de educación familiar, un panel enfocado en la construcción de una educación integral en México y una serie de talleres prácticos que abordarán alrededor de 15 temas relacionados con la formación de los padres de familia.

Al encuentro asistirán aproximadamente 400 personas, entre padres de familia, docentes, directivos escolares, especialistas en educación y funcionarios públicos. También se contará con la participación de representantes de estados como Veracruz, Tamaulipas, Guanajuato, Ciudad de México, Zacatecas, Sinaloa y Chihuahua.

Por su parte, la docente de la Universidad Autónoma de Coahuila y representante de la Alianza de Maestros, Tamara Isabel Terrazas Medina, señaló que uno de los objetivos del congreso es fortalecer la relación entre las familias y las escuelas mediante estrategias que favorezcan el acompañamiento de los estudiantes tanto en el aula como en el hogar.

Explicó que los talleres ofrecerán herramientas para que madres y padres colaboren de manera más activa en el proceso de aprendizaje de sus hijos, al considerar que la educación también se construye fuera de las escuelas y requiere del trabajo conjunto entre docentes y familias.