Imputan por feminicidio en grado de tentativa a hombre que disparó contra su expareja en Saltillo

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Coahuila
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    Imputan por feminicidio en grado de tentativa a hombre que disparó contra su expareja en Saltillo
    Los hechos ocurrieron en la colonia Universidad Pueblo cuando la mujer acudió a entregar a su hijo. ULISES MARTÍNEZ

Nora Alicia presenta una evolución favorable; ya fue trasladada a piso y comenzó a caminar durante su recuperación

En el marco de una semana marcada por diversos hechos de violencia contra las mujeres en Saltillo, autoridades judiciales iniciaron el proceso legal en contra de Aniceto “N”, dentro del expediente 0407/2026-JEVF.

El hombre es investigado por el ataque armado cometido contra la madre de su hijo el pasado martes en la colonia Universidad Pueblo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-nora-victima-de-agresion-en-universidad-pueblo-se-encuentra-estable-y-en-recuperacion-CB21130651

Los hechos ocurrieron cuando la víctima, identificada como Nora Alicia, de 38 años de edad, acudió al domicilio de Aniceto “N” para entregar a su hijo. De acuerdo con las versiones que trascendieron, tras una discusión, el hombre presuntamente accionó un arma de fuego en su contra y posteriormente huyó del lugar. Horas más tarde fue detenido por las autoridades.

El pasado 4 de junio, la Fiscalía General del Estado informó que Aniceto “N” fue puesto a disposición de la autoridad judicial. Posteriormente, durante la tarde del 5 de junio, se llevó a cabo la audiencia inicial, en la que fue imputado formalmente por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

Nora Alicia fue trasladada de urgencia al Hospital General de Saltillo tras recibir el impacto de bala. Médicos del nosocomio informaron que el proyectil rozó su abdomen, lo que evitó lesiones que pusieran en riesgo su vida.

Al corte de este viernes 5 de junio, fuentes internas del hospital reportan una notoria mejoría en su salud, ya que la paciente se encuentra en piso y ha comenzado a caminar.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/violencia-contra-mujeres-sacude-saltillo-fiscalia-de-coahuila-lleva-ante-juez-a-presuntos-agresores-HE21163466

La autoridad judicial determinó prisión preventiva justificada para Aniceto “N” y señalaron como fecha de audiencia de vinculación para el día 9 de junio a las 12:30.

Cabe mencionar que este incidente se suma a una jornada de violencia de género registrada esta semana en Saltillo, donde otra mujer han sido blanco de ataques por parte de ex pareja y una mujer de la región norte fue asesinada.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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