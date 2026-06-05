Imputan por feminicidio en grado de tentativa a hombre que disparó contra su expareja en Saltillo

El hombre es investigado por el ataque armado cometido contra la madre de su hijo el pasado martes en la colonia Universidad Pueblo.

En el marco de una semana marcada por diversos hechos de violencia contra las mujeres en Saltillo , autoridades judiciales iniciaron el proceso legal en contra de Aniceto “N”, dentro del expediente 0407/2026-JEVF.

Los hechos ocurrieron cuando la víctima, identificada como Nora Alicia, de 38 años de edad, acudió al domicilio de Aniceto “N” para entregar a su hijo. De acuerdo con las versiones que trascendieron, tras una discusión, el hombre presuntamente accionó un arma de fuego en su contra y posteriormente huyó del lugar. Horas más tarde fue detenido por las autoridades.

El pasado 4 de junio, la Fiscalía General del Estado informó que Aniceto “N” fue puesto a disposición de la autoridad judicial. Posteriormente, durante la tarde del 5 de junio, se llevó a cabo la audiencia inicial, en la que fue imputado formalmente por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

Nora Alicia fue trasladada de urgencia al Hospital General de Saltillo tras recibir el impacto de bala. Médicos del nosocomio informaron que el proyectil rozó su abdomen, lo que evitó lesiones que pusieran en riesgo su vida.

Al corte de este viernes 5 de junio, fuentes internas del hospital reportan una notoria mejoría en su salud, ya que la paciente se encuentra en piso y ha comenzado a caminar.