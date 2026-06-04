Violencia contra mujeres sacude Saltillo; Fiscalía de Coahuila lleva ante juez a presuntos agresores

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    Violencia contra mujeres sacude Saltillo; Fiscalía de Coahuila lleva ante juez a presuntos agresores
    Nora Alicia Morín resultó herida de bala en la colonia Universidad Pueblo tras una discusión con su expareja, quien ya fue consignado ante un juez. ARCHIVO

Dos casos de violencia contra mujeres registrados esta semana en Saltillo encendieron nuevamente las alertas sobre la efectividad de las medidas de protección y la vulnerabilidad de las víctimas ante sus agresores

Esta semana, la ciudad de Saltillo registró una jornada de agresiones contra mujeres perpetradas por hombres que fueron sus parejas sentimentales o padres de sus hijos.

Ante estos hechos, la Fiscalía General del Estado informó que ha iniciado procesos judiciales para consignar a los responsables de ataques que incluyeron el uso de armas de fuego y la provocación de incendios.

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EL PRIMER ATAQUE

Uno de los casos que ha causado indignación en la sociedad es el de Nora Alicia Morín, de 38 años, quien el pasado martes por la tarde resultó herida por arma de fuego en la colonia Universidad Pueblo.

Los reportes oficiales indican que la agresión ocurrió cuando la mujer llevaba a su hijo a la casa de su padre, un hombre de 64 años. Tras una discusión, el hombre disparó contra ella.

Nora Alicia fue trasladada al Hospital General, donde se reportó que la bala rozó su abdomen, herida que no puso en riesgo su vida, permitiendo su recuperación en piso al día siguiente.

Su expareja fue detenido el mismo día de los hechos y, este 4 de junio, la Fiscalía General del Estado confirmó que ya ha sido consignado ante la autoridad judicial para que un juez determine su futuro jurídico.

Será durante el transcurso del viernes cuando se dé mayor información por parte de la autoridad judicial.

INCENDIO PROVOCADO

Un segundo hecho de extrema violencia se registró también el martes en la colonia Las Isabeles, donde un hombre incendió la vivienda de su expareja tras una discusión.

Este caso tomó relevancia pública debido a que en el interior del inmueble se encontraban boletas electorales, las cuales tuvieron que ser repuestas por el Instituto Electoral de Coahuila.

Sin embargo, el trasfondo del incidente revela una falla en los mecanismos de protección, ya que el hombre contaba con denuncias previas por agresiones y una orden de restricción vigente, la cual ignoró para atacar el domicilio.

La Fiscalía General de Coahuila indicó que se encuentra en proceso de consignar al individuo ante el Poder Judicial para que se determine su situación legal.

VULNERABILIDAD

Estos ataques han colocado en la agenda pública la vulnerabilidad de las mujeres y la efectividad de los mecanismos de ayuda.

Por un lado está la posesión de armas de fuego y, por otro, la efectividad de las medidas de protección, ya que incluso con denuncias formales y órdenes judiciales las mujeres estuvieron en riesgo. Se espera que en los próximos días los tribunales emitan resoluciones sobre ambos sujetos.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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