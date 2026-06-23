IMSS Coahuila lidera estrategia preventiva en escuelas y universidades del país

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    IMSS Coahuila lidera estrategia preventiva en escuelas y universidades del país
    La estrategia está dirigida a estudiantes de escuelas públicas de educación media superior y superior. CORTESÍA

Un total de 22 mil 105 estudiantes de nivel medio superior y superior fueron beneficiados con las acciones preventivas

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila obtuvo el primer lugar nacional en el avance de la meta acumulada 2026 de la Estrategia PrevenIMSS en Escuelas y Universidades, gracias al trabajo realizado por el personal de Salud Pública que acerca servicios preventivos a estudiantes de nivel medio superior y superior en la entidad.

La Coordinación de Unidades de Primer Nivel reconoció la labor de los equipos que participan en este programa, cuyo objetivo es fortalecer la cultura de la prevención entre la población estudiantil mediante acciones gratuitas de promoción y cuidado de la salud.

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El coordinador de Enfermería en Salud Pública adscrito a la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas del IMSS Coahuila, Jesús Armando Seca Rivas, informó que de acuerdo con el corte preliminar correspondiente al periodo de enero a mayo de 2026, se alcanzó un avance del 285 por ciento respecto a la meta acumulada establecida para esos meses.

Detalló que, gracias a estas acciones, un total de 22 mil 105 estudiantes de instituciones públicas de nivel medio superior y superior fueron beneficiados con diversos servicios preventivos orientados a mejorar su bienestar físico y reducir riesgos a la salud.

Entre las actividades que se llevan directamente a los planteles educativos destacan la evaluación de peso y talla, detección de VIH, orientación en salud sexual y reproductiva, entrega de métodos anticonceptivos, aplicación de vacunas y otras intervenciones enfocadas en la prevención de enfermedades y la promoción de hábitos saludables.

Seca Rivas explicó que estos resultados han sido posibles gracias al trabajo de módulos itinerantes integrados por personal de Enfermería y trabajadores contratados por Tiempo Determinado de la misma categoría, quienes se encuentran adscritos a distintas Unidades de Medicina Familiar del estado y recorren las instituciones educativas para brindar atención directa a los jóvenes.

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Asimismo, destacó que cada vez más escuelas públicas solicitan incorporarse a esta estrategia, lo que refleja la importancia y aceptación que tienen los servicios preventivos entre la comunidad estudiantil.

Finalmente, reconoció el compromiso y esfuerzo del personal involucrado en la implementación de PrevenIMSS en Escuelas y Universidades, al señalar que su labor ha sido fundamental para consolidar el liderazgo de Coahuila en esta estrategia nacional y ampliar el acceso de los jóvenes a servicios de salud oportunos y gratuitos.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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