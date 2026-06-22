¿Cuántos días dan de Incapacidad por Maternidad o Paternidad ante el IMSS?... guía paso a paso en 2026 para obtenerla

El IMSS establece que la clave para realizar correctamente el trámite de maternidad es iniciar el proceso alrededor de la semana 34 de gestación . Antes de ese periodo no se puede expedir el certificado correspondiente y, si se solicita demasiado tarde, existe el riesgo de perder días del subsidio prenatal.

La llegada de un hijo representa un cambio importante en la vida familiar y laboral, por lo que la legislación mexicana contempla permisos específicos para proteger a madres y padres trabajadores. En 2026, la incapacidad por maternidad del Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS ) mantiene un esquema de 84 días naturales de descanso pagado , mientras que la licencia por paternidad continúa con cinco días laborales con goce de sueldo.

La incapacidad busca que la trabajadora pueda recuperarse del embarazo y parto sin perder sus ingresos, mientras que el permiso de paternidad permite que el padre acompañe los primeros días de vida del recién nacido o el proceso de adopción.

CÓMO FUNCIONA LA INCAPACIDAD POR MATERNIDAD DEL IMSS

La incapacidad por maternidad cubre un total de 84 días naturales, distribuidos normalmente en 42 días antes del parto y 42 días después. Durante este periodo, el IMSS otorga un pago equivalente al 100% del Salario Base de Cotización de la trabajadora asegurada.

Para acceder al beneficio, la madre debe estar vigente ante el instituto y cumplir ciertos requisitos establecidos. Entre ellos se encuentra contar con al menos 30 semanas cotizadas dentro de los 12 meses anteriores al inicio del subsidio.

Además, el embarazo debe estar certificado por un médico del IMSS y la trabajadora debe haber llevado un seguimiento prenatal adecuado. Cuando el control se realiza dentro de la institución, se solicita haber asistido al menos a cinco consultas mensuales en la Unidad de Medicina Familiar (UMF).

Los documentos principales para iniciar el trámite incluyen:

· Identificación oficial vigente como INE, pasaporte o cédula profesional.

· Cartilla Nacional de Salud actualizada.

· Estado de cuenta bancario con CLABE interbancaria de 18 dígitos.

· Número de Seguridad Social (NSS).

En caso de que la atención prenatal haya sido con un médico particular, también se debe presentar la interpretación de un ultrasonido reciente y una nota médica con la fecha probable de parto.

Un dato relevante es que si la trabajadora no reúne las semanas cotizadas requeridas, el descanso sigue siendo válido, pero el pago del salario corresponde directamente al patrón conforme a la ley.

EL PASO A PASO PARA SOLICITAR LA INCAPACIDAD

El trámite de maternidad puede realizarse de manera presencial cuando el control del embarazo se lleva dentro del IMSS. El primer paso consiste en acudir a la UMF correspondiente para solicitar una consulta durante la semana 34 de embarazo.

Durante la cita, el médico revisa el expediente clínico y, si todo está en orden, genera el Certificado Único de Incapacidad por Maternidad por 84 días. Este documento se entrega en diferentes copias para la trabajadora y la empresa.

Después, la asegurada debe entregar la llamada “Copia Patrón” al área de Recursos Humanos en un periodo aproximado de cinco días hábiles. La copia destinada a la trabajadora debe conservarse para realizar el cobro del subsidio.

El pago del IMSS puede depositarse directamente en la cuenta registrada. Cuando la información bancaria está validada, el depósito suele reflejarse entre 48 y 72 horas hábiles.

Para quienes llevan seguimiento con un ginecólogo particular, existe también la opción digital mediante la plataforma IMSS Digital. En este proceso se cargan documentos médicos, se registra la cuenta bancaria y especialistas del instituto revisan la información antes de emitir el certificado electrónico.

La trabajadora recibe el documento digital y posteriormente debe enviarlo a su empresa para validar la incapacidad correspondiente.

LICENCIA DE PATERNIDAD Y DERECHOS DEL PADRE

En el caso de los hombres trabajadores, la licencia de paternidad continúa otorgando cinco días laborales con goce de sueldo tras el nacimiento o adopción de un hijo.

La Ley Federal del Trabajo (LFT) mantiene este periodo como el mínimo obligatorio en 2026. Aunque algunas empresas ofrecen beneficios adicionales, no existe una obligación general de ampliar estos días.

Para solicitarla, el trabajador debe informar a su empleador y presentar documentos como:

· Acta de nacimiento del menor.

· Constancia médica del hospital.

· Resolución judicial en caso de adopción.

· Identificación oficial vigente.

A diferencia de la incapacidad por maternidad, este permiso no representa un subsidio directo del IMSS. El pago del salario durante los cinco días corresponde al patrón.

Un aspecto importante es que no se exige una antigüedad mínima para acceder a este derecho. Puede aplicar para trabajadores de tiempo completo, medio tiempo o por obra determinada, siempre que exista una relación laboral vigente.

CAMBIOS EN LA DISTRIBUCIÓN DEL DESCANSO MATERNAL

La normativa también contempla la posibilidad de modificar la distribución de los días de descanso. La trabajadora puede solicitar transferir hasta cuatro semanas del periodo prenatal al postnatal, siempre que exista autorización médica.

Para realizar este ajuste se requiere:

· Aval del médico del IMSS.

· Aprobación escrita del patrón.

· Firma de conformidad de la trabajadora.

La solicitud debe hacerse antes de que comience el descanso prenatal.