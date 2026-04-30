Presentan plataforma de indicadores sobre derechos de la niñez en Coahuila

La procuradora María Teresa Araiza señaló que el desarrollo de la plataforma se logró con el apoyo del Inegi y destacó que Coahuila es de los primeros estados en contar con un instrumento de este tipo. Explicó que su construcción requirió meses de trabajo y análisis para reunir información especializada que permita entender mejor la situación de la niñez en distintos ámbitos.

En el marco del Día del Niño, el DIF Coahuila y la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia del Estado (Pronnif) presentaron la Plataforma de Indicadores de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, una herramienta que busca fortalecer la toma de decisiones en políticas públicas para la atención de los menores en el Estado.

Indicó que los datos permitirán conocer aspectos como niveles de vacunación, mortalidad, rezago educativo y condiciones de pobreza.

“Los datos de los niños casi siempre aparecen ocultos dentro de los datos generales de todas las personas”, dijo, al subrayar la importancia de desagregar la información por edad.

Por su parte, la coordinadora estatal del Inegi, Saraí Arroyo Alonso, explicó que la plataforma es un visualizador de información con datos a nivel nacional, estatal y, en algunos casos, municipal. Detalló que incluye indicadores sociodemográficos, de salud, educación, protección y acceso a tecnologías.

Añadió que la herramienta podrá crecer con información proveniente de registros administrativos de distintas dependencias, lo que permitirá ampliar su alcance y precisión con el tiempo.

El director general del DIF Coahuila, Alejandro Cepeda Valdés, señaló que este tipo de instrumentos contribuyen a mejorar la atención y seguimiento de las políticas dirigidas a la niñez.

“No son el futuro de nuestra sociedad, son también el presente y con estas herramientas nos da un margen para poder hacer actividades de precisión”, afirmó.

La plataforma comenzará a operar la próxima semana y estará disponible para consulta pública, con el objetivo de fomentar su uso tanto por autoridades como por la ciudadanía.