IMSS Coahuila reconoce labor de estomatólogos (dentistas); realizan más de 350 mil acciones anuales

Coahuila
/ 9 febrero 2026
    IMSS Coahuila reconoce labor de estomatólogos (dentistas); realizan más de 350 mil acciones anuales
    El estomatólogo es el profesional formado para atender de manera integral la salud de la cavidad oral, incluyendo dientes, encías y tejidos blandos. FOTO: IMSS
Elena Vega
Elena Vega

En el marco del Día del Personal de Estomatología, el IMSS destaca la labor de sus 84 especialistas en el estado, quienes atienden padecimientos clave como caries y enfermedades periodontales

Este lunes 9 de febrero, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila rindió un reconocimiento a sus 84 especialistas en Estomatología, destacando su papel fundamental en la salud integral de la población derechohabiente.

El doctor Miguel Alberto Ascacio Solís, coordinador del Servicio de Estomatología, informó que la institución cuenta con consultorios en 34 unidades de Primer Nivel de Atención. Gracias a esta infraestructura, el instituto logra realizar un promedio de 359 mil 856 acciones preventivas y correctivas al año.

TE PUEDE INTERESAR: Caen remesas en México por políticas de Trump: Coahuila entre los estados más afectados

SERVICIOS DE MAYOR DEMANDA

De acuerdo con el especialista, las intervenciones más solicitadas por los usuarios incluyen:

Detección de caries dental y placa dentobacteriana.

Tratamiento de enfermedades periodontales como la gingivitis.

Aplicación tópica de flúor y enseñanza de técnicas de cepillado y uso de hilo dental.

Obturaciones con resina o ionómero de vidrio, además de extracciones dentales.

$!El término dentista es de uso común y popular, y se emplea para referirse al especialista que realiza tratamientos dentales cotidianos.
El término dentista es de uso común y popular, y se emplea para referirse al especialista que realiza tratamientos dentales cotidianos. FOTO: IMSS

Ascacio Solís recordó que esta rama médica no se limita a los dientes, sino que abarca de forma integral los maxilares, encías, tejidos blandos y la articulación temporomandibular.

El IMSS exhortó a los ciudadanos a acudir a revisión dental cada seis meses.

El llamado es particularmente urgente para grupos vulnerables como menores de 10 años, mujeres embarazadas y pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o sistemas inmunes comprometidos, para evitar que infecciones bucales agraven su condición de salud.

CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE EL ESTOMATÓLOGO Y EL DENTISTA

En la práctica cotidiana no hay una diferencia real en las funciones, pero sí existe una distinción técnica y académica según el uso del término.

ESTOMATÓLOGO

Es el término médico-académico correcto.

Proviene de estoma (boca) y se refiere al especialista en la salud integral de la cavidad oral.

Su formación aborda no solo dientes, sino también encías, lengua, paladar, maxilares, glándulas salivales y enfermedades sistémicas que se manifiestan en la boca.

Es el título que se otorga oficialmente en varias universidades (especialmente en México).

DENTISTA

Es un término coloquial y de uso popular.

Se utiliza para referirse al profesional que atiende problemas dentales (caries, limpiezas, extracciones, ortodoncia, etc.).

No es incorrecto en el lenguaje común, pero no refleja toda la amplitud clínica del estomatólogo.

