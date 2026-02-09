IMSS Coahuila reconoce labor de estomatólogos (dentistas); realizan más de 350 mil acciones anuales

Este lunes 9 de febrero, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila rindió un reconocimiento a sus 84 especialistas en Estomatología, destacando su papel fundamental en la salud integral de la población derechohabiente.

El doctor Miguel Alberto Ascacio Solís, coordinador del Servicio de Estomatología, informó que la institución cuenta con consultorios en 34 unidades de Primer Nivel de Atención. Gracias a esta infraestructura, el instituto logra realizar un promedio de 359 mil 856 acciones preventivas y correctivas al año.

TE PUEDE INTERESAR: Caen remesas en México por políticas de Trump: Coahuila entre los estados más afectados

SERVICIOS DE MAYOR DEMANDA

De acuerdo con el especialista, las intervenciones más solicitadas por los usuarios incluyen:

Detección de caries dental y placa dentobacteriana.

Tratamiento de enfermedades periodontales como la gingivitis.

Aplicación tópica de flúor y enseñanza de técnicas de cepillado y uso de hilo dental.

Obturaciones con resina o ionómero de vidrio, además de extracciones dentales.