Caen remesas en México por políticas de Trump: Coahuila entre los estados más afectados

La estabilidad económica de miles de familias en Coahuila se ha visto comprometida durante el último año. Como consecuencia directa de las endurecidas políticas antimigrantes implementadas por la administración de Donald Trump en Estados Unidos, la entidad registró una caída del 10.25% en la recepción de remesas, pasando de 951 millones de dólares en 2024 a apenas 853 millones al cierre de 2025.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Detectan 30% más ciberdelitos en el último año

Este fenómeno no es aislado. Según datos recientes del Banco de México (Banxico) y el Inegi, el impacto se extiende a más de dos tercios del territorio nacional, afectando a 23 entidades federativas. A nivel nacional, el flujo de divisas retrocedió un 4.5%, consolidando una cifra total de 61 mil 791 millones de dólares, una pérdida significativa frente a los más de 64 mil millones captados el año anterior.

Aunque el Estado de México y la Ciudad de México presentan los desplomes más dramáticos en términos porcentuales (20.3% y 17% respectivamente), la situación en el norte del país enciende las alarmas debido a la estrecha relación comercial y migratoria con el vecino país.

En el caso de la región noreste, los números reflejan un panorama sombrío:

Coahuila: Perdió 98 millones de dólares en un solo año.

Nuevo León: Reportó una baja del 12.8%.

Chihuahua: Registró un retroceso del 8.2%.

“Alrededor de 4.5 millones de hogares mexicanos dependen de estas transferencias para cubrir necesidades básicas”, señalan los informes oficiales, subrayando que el endurecimiento de los controles fronterizos y el temor de la comunidad migrante han frenado el ritmo de envíos.

Contraste Nacional: Ganadores y PerdedoresA pesar de la tendencia negativa, el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla) destaca una paradoja: las zonas con mayor caída, como la capital del país (donde solo el 3.5% de los adultos recibe remesas), son técnicamente menos dependientes de estos recursos que los estados rurales o del sur.

TE PUEDE INTERESAR: Pobreza en México: Coahuila destaca por reducción frente al rezago en estados de Morena

Por otro lado, solo un puñado de estados lograron nadar contra corriente. Baja California sorprendió con un incremento del 22.2%, seguido de lejos por Campeche (3.5%) y Guerrero (3.3%). Sin embargo, estos aumentos aislados no logran compensar el déficit de casi 3 mil millones de dólares que dejó de percibir el país en su conjunto.

La incertidumbre económica persiste mientras las políticas en Washington sigan presionando la principal fuente de divisas de México, dejando a estados como Coahuila en una posición vulnerable ante la disminución del poder adquisitivo de sus ciudadanos.