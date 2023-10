IMSS Coahuila retrasa un año operación de una joven de Saltillo, alumna del Conalep

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Coahuila, ha asegurado que las cirugías no se han retrasado más de un mes; sin embargo, la joven Dulce Mariana Ochoa ha soportado durante un año intensos dolores de vesícula sin ser sanada.

Fue en 2022 cuando Dulce Mariana experimentó un intenso dolor abdominal en la escuela. Los maestros del Conalep, donde estudia la preparatoria, llamaron a su casa para alertar a sus familiares.

Tras una consulta y exámenes en un laboratorio privado, le indicaron que tiene piedras en la vesícula.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: continúa investigación por presuntos malos tratos en la Clínica 2: IMSS

El costo de una operación de este tipo es superior a los 26 mil pesos en clínicas privadas de Saltillo.

SUS TÍAS SE HACEN CARGO DE ELLA

Sin embargo, la joven estudiante vive con su hermano de 24 años de edad y depende económicamente de él.

Son sus tías las que se hacen cargo de llevarla a las consultas médicas, mientras su hermano trabaja.

Al no poder costear la operación, acudieron al Instituto Mexicano del Seguro Social.

El proceso es que, una vez que se programa la cita con el médico general, este la canaliza al laboratorio y de ahí de nuevo a una consulta con el médico para indicar el proceso a seguir para sanar. En este caso, el proceso se ha repetido al menos dos veces sin llegar a una solución del problema.

“A cada rato le mandan hacer estudios: análisis, radiografías, placas, ecografías, pero no nos dan fecha de operación. Cuando nos dan los resultados, tiene que ir con el médico familiar para ver si le pueden dar cita para la operación y no nos dan. Son muchos retrasos”, indicó su tía Guadalupe Ochoa.

A lo largo de este año, Dulce y sus tías han pedido permiso para faltar a la escuela o trabajo y acudir al IMSS.

DOLOR INCAPACITANTE

En todo este tiempo, Dulce lleva una dieta baja en grasas para evitar molestias.

El pasado viernes 29 de septiembre, el intenso dolor regresó. Esta vez, más fuerte que las ocasiones anteriores. Un dolor incapacitante.

Al acudir a la clínica 82, el personal médico que la atendió le indicó a sus familiares que sería trasladada a la clínica Número 1.

Tras un día, la dieron de alta. Su tía Ana Ochoa relata que el día que la llevaron a la clínica 1, el doctor que la atendió le indicó que solo era para calmar el dolor, que es el cirujano el encargado de programar la operación.

”Y el día que nos dio el doctor la cita con la cirujana nos dijo que los estudios realizados no servían y tuvimos que realizar todo el proceso de nuevo. Total, que a mija le da otra vez el dolor y no me la atienden bien”.

Las tías de Dulce están cansadas porque han perdido tiempo y la joven aún no ha sido atendida. Esperan que haya una pronta respuesta, ya que en el proceso se han perdido días enteros de trabajo y de escuela. Además, tienen el temor de que el caso entre en una etapa grave.