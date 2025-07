¿Puro relleno? Analizamos la cartelera de la Fiesta Internacional de las Artes Saltillo 448

El más común y tal vez el cuestionamiento más difícil y controversial de confirmar o negar es que “es puro relleno”. En primer lugar porque aunque algún evento sea irrelevante para una persona no significa que no exista público para esta.

La FINA se conformó como un espacio dirigido a la juventud, no solo en su imagen, sino también con eventos como Saltillo Electrónico, un festival musical dedicado a este género, con la presencia de algunos de los mejores DJ’s mexicanos del momento. No descuida al público general, con exposiciones, obras de teatro —que ahora incluye cinco montajes de Ciudad de México—, ópera, conferencias —donde destaca la presencia de dos grandes escritoras contemporáneas, Cristina Rivera Garza y María Fernanda Ampuero—, cine de terror, documental y talleres de teatro y literatura.

Pero en esta ocasión la niñez no recibe mucha atención en particular. Además de que no especifican para qué audiencia está dirigido cada evento, aquellos que sí están pensados para niños y niñas se infieren como tal pero no son señalados así. Si bien la mayoría de los eventos son para toda la familia existe el antecedente en proyectos como la Feria Internacional del Libro Coahuila o el extinto Festival Internacional de las Artes Julio Torri, que diseñaron espacios específicos para esta audiencia.

TE PUEDE INTERESAR: Yamandu Costa abre con maestría y arte el Festival Internacional de Guitarra de México en Saltillo

A pesar de esto la oferta sigue siendo bastante amplia y aunque algunas personas puedan quedar decepcionadas, habrá otras que incluso tendrán la oportunidad de ver en vivo a estrellas que de otro modo no podrían o disfrutar de actividades que nunca pensaron serían de su agrado.