POLITICÓN: Saltillo, capital del huachicol; megadecomiso de combustible ilegal huele a ‘contrabando fiscal’

I. COORDINACIÓN

El decomiso más grande de huachicol de la presente administración federal se logró en Coahuila con la coordinación entre autoridades federales y estatales, según informó el secretario Omar García Harfuch. En operativos realizados en Ramos Arizpe y Saltillo se aseguraron 129 carrotanques con 15 millones 480 mil litros de combustible ilegal. García Harfuch reconoció específicamente el trabajo de las autoridades estatales de Coahuila en estos operativos. Cuando las cosas salen bien, todos quieren colgarse la medalla, pero esta vez es compartida y se tuvo la decencia de reconocer el trabajo de todos los involucrados.

II. SECTARISMO

La postura de Cecilia Guadiana, nos cuentan, evidencia que para algunos morenistas la política está por encima de la realidad. La senadora reconoció −a través de redes sociales− el operativo antihuachicol, pero lo hizo ignorando la participación de autoridades estatales, pese a que el propio García Harfuch las reconoció expresamente. Los observadores catalogaron su actitud como mezquina y sectaria. Para “La Infanta” es más importante mantener la narrativa partidista que reconocer hechos.

III. DUDAS

Entrando a los detalles finos, las autoridades deben aclarar algunos aspectos de este operativo. Y es que encontrarse 129 carrotanques “abandonados” así nomás, suena poco creíble. Por otro lado, ingresar esa cantidad de unidades al país, por tren, requiere la participación de funcionarios de aduanas y, si no fue así, la situación es aún peor. En otros decomisos dan nombres y detalles, pero en este caso aún no hay información. La administración de Claudia Sheinbaum haría bien en informar sin reserva. Por cierto, este caso, sumado al de hace algunos días, en el cual se decomisaron dos millones de litros, coloca a Saltillo como “la capital de huachicol”...

IV. COMPLICIDADES

Nos cuentan que los carrotanques tenían logos de una empresa texana que exporta combustibles a México, lo cual, según los expertos en el tema, sugiere “contrabando fiscal”: gasolina extranjera declarada como otro producto para no pagar impuestos, lo que necesita ayuda de personal de aduanas. No es el típico robo de combustible, sino una operación empresarial grande, con la participación de actores de cuello blanco, tanto privados como públicos. En estos casos la corrupción llega hasta los niveles más altos de la política.

V. DOS NOTICIAS

Quienes siempre buscan el lado chusco de la realidad comentan que el clima de estos días deja dos noticias que darle a la ciudadanía saltillense: una mala y otra buena. La mala es que, como si se tratara de hongos que brotan después de la lluvia, los baches han inundado −nunca mejor dicho− las calles de la ciudad. ¿Y la buena? ¡Pues que cada día son más los políticos que andan compitiendo para taparlos! Desde que el morenista Alberto Hurtado decidió ponerse el overol y salir a la calle a grabar videos tapando hoyos en el pavimento, cada día son más los que se unen a la tarea...

VI. COMPETENCIA EN PUERTA

Habrá que ver, ahora que deje de llover −lo cual ocurrirá hasta mediados de la semana próxima, según las previsiones meteorológicas−, quién sale más rápido a cumplir con su misión tapa-baches y quién se muestra más eficaz en eso de rellenar los muchos agujeros que seguirán acumulando en el entramado vial, que cada día se parecerá más a un gigantesco queso gruyère. Esté atento porque la competencia, seguro, se pondrá buena.

VII. PARA HACER MEMORIA

Y de los estragos de la lluvia hablando, ¿cuándo fue la última vez que usted escuchó anunciar a las autoridades −municipales o estatales− la realización de inversiones en materia de drenaje pluvial? Si se le rasca a la memoria, el dato sin duda surgirá: fue la administración de Jericó Abramo Masso la última en destinarle recursos del presupuesto a esos proyectos, a los que todo mundo les saca la vuelta porque, como van enterrados, ni siquiera una placa conmemorativa puede colocarse para la posteridad. Pero son esas obras “invisibles” las que más se notan −por su ausencia− cuando, como ocurre en estos días, la ciudad se inunda porque el agua sólo puede correr por las calles.

VIII. LOS RESPONSABLES

Claro que no es solamente la falta de drenaje pluvial lo que se encuentra detrás del problema. También está la falta de talento, y de escrúpulos, y de compromiso, y de ética... o de todo junto, de quienes, en el Gobierno municipal de Saltillo, han tenido a su cargo el área de desarrollo urbano y, por incompetencia o por corrupción, han autorizado el surgimiento de proyectos habitacionales en lugares peligrosos o sin exigir a los desarrolladores las obras pluviales requeridas. No estaría mal llamarles a cuentas...

IX. EL ‘TACO’

Quien acuñó el acrónimo TACO (Trump Always Chickens Out, o “Trump siempre se raja”) va teniendo cada día más razón, pues faltando unas horas para que venciera el plazo para poner en vigor los aranceles anunciados por Donald Trump en el “Día de la Liberación”, en abril pasado, la Casa Blanca anunció ooooootra prórroga −hasta el primer día de agosto−, que para “permitir más negociaciones”. Conforme pasan los días, va quedando claro que el neoyorkino va siendo derrotado por la realidad: lo de los aranceles siempre fue una pésima idea, de la cual no parece haber encontrado mejor forma de librarse que pateando el bote...