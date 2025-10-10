Inaugura UAdeC el Torneo Interprepas 2025 para promover el deporte en Ramos Arizpe

Con el propósito de fomentar la convivencia, el trabajo en equipo y la vida saludable entre las y los jóvenes, la Universidad Autónoma de Coahuila dio inicio al Torneo Interprepas 2025 en el Gimnasio de la Unidad Deportiva de Ramos Arizpe, evento que reúne a 836 estudiantes de las ocho preparatorias de la Unidad Sureste.

La competencia, que se desarrolla los días 10 y 11 de octubre, contempla siete disciplinas deportivas: futbol, basquetbol, voleibol, beisbol, softbol, tochito y ajedrez.

Los ganadores obtendrán su pase al Encuentro Deportivo ENCUDE 2025, que este año se celebrará en el municipio de Monclova, representando a la Región Sureste.

La ceremonia inaugural contó con la presencia del alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez, quien asistió en representación del rector de la UAdeC, Octavio Pimentel Martínez, así como del subcoordinador de Organización Deportiva, Efraín Enríquez Girón; la coordinadora de Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández Martínez; la encargada de Bachilleratos Particulares de la Secretaría de Educación, María Guadalupe Rodríguez González; y el director del Instituto Municipal del Deporte, Edgar Puentes Montes.

También participaron autoridades educativas y directivos de los planteles participantes, entre ellos José Humberto García Zertuche, secretario de Desarrollo Social de Ramos Arizpe; David Arévalo, director de la Juventud; Omar Torres Vázquez, director del Instituto “Miguel Ángel Rodríguez Calderón”; Claudia Elena García Vega, directora de la Escuela de Bachilleres “Dr. Mariano Narváez González”; y Ugarit Guajardo Chávez, del Instituto de Ciencias y Humanidades “Lic. Salvador González Lobo”.