Inauguran Liga Instruccional Municipal de Béisbol en Sabinas

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Coahuila
/ 15 marzo 2026
    Inauguran Liga Instruccional Municipal de Béisbol en Sabinas
    Durante el acto se realizó la presentación oficial de los equipos participantes. REDES SOCIALES

Se inauguró la temporada 2026–2027 de la Liga Instruccional Municipal de Béisbol en Sabinas

Con la participación de diversos equipos y ante la presencia de autoridades y familias, fue inaugurada la temporada 2026–2027 de la Liga Instruccional Municipal de Béisbol de Sabinas, denominada “Carlos ‘Chacho’ López Romanía” y dedicada de manera póstuma al licenciado José Luis Cárdenas Rodríguez.

Durante la ceremonia estuvo presente el alcalde José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren, quien reiteró el compromiso de su administración con el impulso al deporte y la convivencia familiar.

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“Me da mucho gusto ver cómo este deporte se sigue practicando y creciendo en nuestro municipio. Como administración siempre vamos a estar de su lado, tengan la confianza de que cuentan con nosotros y que siempre estaremos abiertos a recibir cualquier petición que tengan para seguir impulsando el deporte. Mucha suerte a todos los equipos en esta nueva temporada”, expresó.

En el evento se presentaron los equipos participantes, entre ellos Piratas, Delta, Rangers, Indios, Cañeros, Diablos, Academia Dodgers y Mets, además de reconocer a jugadores y equipos destacados de la temporada anterior.

Como parte del acto también se entregó un reconocimiento póstumo a la familia de José Luis Cárdenas Rodríguez por su aportación al desarrollo del béisbol en el municipio. La ceremonia concluyó con el tradicional lanzamiento de la primera bola por parte del alcalde, con lo que se declaró inaugurada la nueva temporada.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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