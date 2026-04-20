Transportistas en Coahuila, sin reportes de desabasto de diésel; empresarios coinciden con reportes

Luego de que en varias ciudades del país se reportó que había un desabasto de diésel, Francisco Pérez indicó que los diferentes grupos de WhatsApp de transportistas en los que participa, incluso a nivel nacional, no hay reportes de que no hay diésel, cuando en otras ocasiones al detectar una gasolinera que no tenga producto, inmediatamente se avisa.

En Coahuila no hay reportes actuales de desabasto de diésel, señaló el coordinador de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) en Coahuila Francisco Pérez, quien reconoció que si les llegara a faltar dejarían de trabajar porque es la principal materia prima que utilizan para dar servicio.

Aunque el consumo de diésel por parte de las unidades es muy variable, añadió que para un tractocamión son 2.5 kilómetros por litro y para un camión son 3.5 kilómetros por litro.

Ante ello, no contar con este combustible “Sí nos va a afectar mucho porque vamos a dejar de trabajar, ya que es nuestra principal materia para dar nosotros el servicio”, precisó el coordinador de la Conatram.

En su caso, comentó que con 40 unidades de transporte y rutas, llega a consumir 90 mil litros mensuales; el diésel lo obtienen principalmente de las Petro7 o, en su caso, también cuenta con autoconsumo.

De la situación que se presenta fuera de Coahuila, comentó que normalmente cargan diésel en Veracruz, Puebla y Manzanillo para regresarse, pero hasta ahora no ha habido problemas y la última vez que cargaron allá fue en sábado y no batallaron.

CANACINTRA COINCIDE CON CONATRAM

Por su parte, el presidente de Canacintra Coahuila Sureste, Arturo Reveles Márquez coincidió en señalar que actualmente no hay desabasto y entiende que las reservas ya no son de cinco días, sino de uno, pero esto es en el centro del país donde tentativamente pudiera haber un impacto.

Sin embargo, reiteró que aquí todavía no, además de que ninguna empresa los ha buscado para decirles que ha tenido ese problema, pero en caso de presentarse esta situación reconoció que sería un problema para la región seguir moviendo las mercancías.

“No creo que se dé el desabasto real, creo que el gobierno está atento a eso y no lo permitirá porque sería un problema para todo el país, no solamente para Coahuila”, aseguró.

COPARMEX COAHUILA SURESTE SECUNDA REPORTES DE NO DESABASTO

Finalmente el presidente de Coparmex Coahuila Sureste, Alfredo López Villarreal indicó que no hay reportes de empresas afectadas, sin embargo, reconoció que la situación que se presenta en algunas ciudades del país es producto de todos los retrasos que se tiene en materia energética al no haber invitado a la iniciativa privada a explorar otro tipo de proveeduría.

Además, esperan que esto se resuelva pronto porque aunque afecta sobre todo a los transportistas, también puede afectar a las empresas porque es una cadena producción y esto representaría un problema económico serio para México.