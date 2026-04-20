¿Adiós a la legión japonesa? Saraperos pierde a Ishikawa y suma a Thairo Estrada

El arranque de la temporada 2026 sigue moviendo el roster de los Saraperos de Saltillo, que este lunes confirmaron una nueva baja en su plantilla: el lanzador japonés Sho Ishikawa fue liberado debido a un problema en el hombro. La noticia comenzó a circular desde la noche del domingo, cuando el propio pelotero publicó en su cuenta de Instagram un mensaje en el que revelaba su salida del equipo. En el texto, Ishikawa explicó que sufrió molestias a inicios de abril y que se encontraba en proceso de recuperación, incluso cerca de volver a la actividad.

“Hoy fui liberado de Saraperos... A principios de abril tuve un problema en el hombro... ya estaba muy cerca de volver a los juegos, pero lo acepto. Así es este mundo”, compartió el pitcher, quien también aseguró que no piensa rendirse y que buscará retomar su carrera.

La publicación fue eliminada minutos después, pero marcó el primer indicio de su salida. Horas más tarde, la organización lo hizo oficial mediante un comunicado en el que también informó otros movimientos en el plantel. Además de la baja de Ishikawa, el club anunció la salida del receptor Patrick Mazeika, así como la llegada del infielder venezolano Thairo Estrada, jugador con experiencia en Grandes Ligas con equipos como Yankees, Giants y Rockies, donde acumuló más de 500 juegos, 51 cuadrangulares y más de 200 carreras producidas. La salida del japonés representa otro golpe para la llamada “legión nipona” del equipo, que llegó como parte de la reestructuración rumbo a la temporada. Hace apenas un mes, el también lanzador Yuki Kuniyoshi fue dado de baja por una lesión en la espalda, dejando ahora reducido ese grupo extranjero.

Cabe recordar que la presencia japonesa no solo formaba parte del proyecto deportivo, sino también de la identidad que el club buscó reforzar este año, incluso con la presentación de un uniforme especial con la leyenda del equipo en japonés como parte de su nueva indumentaria para 2026. Con estos movimientos, Saraperos continúa ajustando su roster en los primeros días de campaña, en medio de una temporada que inició con altas expectativas y constantes cambios en la plantilla.

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