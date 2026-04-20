POLITICÓN: ¿Candidatos sin visa? Rumor en La Laguna puede poner en jaque las campañas del PRI y Morena

I. SI EL RÍO SUENA...

Un tema que los dirigentes del PRI y Morena –sobre todo– deben tener en cuenta es el relativo a la situación de las visas estadounidenses de sus respectivos candidatos en la Región Laguna. Y es que si un rumor circula con profusión en los mentideros políticos, nos aseguran, es que la lista de quienes han recibido la notificación sobre la cancelación de su visa, o son rechazados al momento de intentar renovarla, no hace sino crecer. El asunto, dicen los enterados, podría convertirse en tema de las próximas campañas, por lo que Carlos Robles Loustaunau y Diego del Bosque harían bien en echarle un ojo al asunto antes de que les sorprenda el golpeteo.

II. MANCHAS

El asunto no es trivial, huelga decirlo. Porque en lo que se aclara la razón por la cual ha ocurrido cada cancelación o negativa, la sospecha se instala y no hace sino consolidarse. Y hay razones para ello, pues casi todos los políticos mexicanos a quienes el gobierno de Donald Trump ha retirado la visa han terminado señalados de estar involucrados en hechos ilícitos, un estigma que muy difícilmente se van a poder quitar.

III. GRITOS EN EL DESIERTO

Al menos desde julio de 2025, los extrabajadores de AHMSA han venido denunciando la sustracción de materiales, maquinaria y herramientas de las instalaciones de la acerera. Ayer ocurrió la enésima denuncia de este tipo, la cual se acompañó, como en otras ocasiones, de la demanda para que el síndico de la Quiebra, Víctor Manuel Aguilera Gómez, o quien legalmente pueda hacerlo, intervenga para frenar lo que los empleados en plantón consideran “desmantelamiento hormiga” de la planta productiva, lo cual podría afectar la venta de la empresa como un todo, que sigue siendo la intención hasta ahora.

IV. SOSPECHOSO...

Los trabajadores que custodian las instalaciones ya han intentado interponer denuncias por los hechos, pero, debido a que no son los propietarios de los bienes, no pueden activar la maquinaria judicial. Y si los auténticos propietarios no se quejan, pues el asunto simplemente queda como un grito de alarma que nadie escucha... o que nadie tiene intención de escuchar. Pero si el robo que se denuncia en verdad está ocurriendo, entonces habría de cuestionarse por qué a nadie le importa... ¿o no?

V. MIGAJAS

El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) avaló la modificación al convenio de coalición entre PRI y UDC, y el dato clave no está en el trámite, sino en el reacomodo de posiciones. Es decir, el análisis es político: UDC, el partido de Lenin Pérez, se queda con una sola candidatura propia, el Distrito 1 –que además será para un perfil priista– y cuatro suplencias. Es decir, prácticamente nada. Un reflejo puntual, dirán algunos, de su peso actual en el panorama electoral: limitado y con poca capacidad de operación. El ajuste del Distrito 8, que pasó al PRI, termina de confirmar el fondo: uno lleva la estructura... y el otro nomás se sube al tren.

VI. ¿Y EL BENEFICIO?

La pregunta empieza a crecer incluso dentro del PRI: ¿qué ganan realmente con esta alianza? Para muchos la respuesta es: nada. En el mejor de los casos, evitar que UDC terminara de aliado con Morena. Pero, ¿en serio esa era la apuesta? Porque si el discurso del propio tricolor es que domina el Estado, que tiene estructura y un gobernador bien posicionado, entonces la duda es válida: ¿por qué no competir solos y demostrarlo con votos? Al final, la decisión de quién –de verdad– dirige y manda en el PRI todavía no termina de explicarse.

VII. LECTURA DE LA CRÍTICA

En medio de los cuestionamientos que ha enfrentado en semanas recientes, la consejera electoral del IEC, Layla Miranda, impulsó hace unos días un taller dirigido a medios de comunicación titulado “¿Cómo comunicar con perspectiva de género?”. El contexto en el que surge la iniciativa abre una lectura inevitable: la posibilidad de que la crítica pública esté siendo interpretada bajo una lógica distinta, más cercana a la confrontación que al debate. El tema es delicado, porque no se trata de desestimar la agenda, sino de entender cómo se utiliza frente a opiniones que, en esencia, forman parte de la discusión pública.

VIII. LÍMITES DEL DEBATE

La línea es sutil, pero importante. Cuando la crítica se coloca dentro del terreno de la violencia política de género, el riesgo es que el debate se acote en lugar de ampliarse. Más aún tratándose de una funcionaria electoral, cuyo papel implica garantizar condiciones para la libre expresión y la deliberación. El reto no está en evitar el cuestionamiento, sino en procesarlo y responderlo con datos, con argumentos. Porque en democracia, el disenso no es agresión... es parte del equilibrio.

IX. DE MAL EN PEOR

Y mientras tanto en Piedras Negras... el pleito abierto, descarnado y vulgar entre el alcalde morenista, Jacobo Rodríguez González, y su exaliado Lorenzo Menera Sierra –quien sigue atornillado a la silla de la gerencia de SIMAS– no cesa de ofrecer motivos para el cringe. El más reciente episodio ocurrió ayer, cuando Menera convocó a una conferencia de prensa en la cual aseguró que va a denunciar penalmente al jefe de la comuna... ¡porque le robaron unos tubos al SIMAS! Se puede apostar desde ahora que nada pasará con la denuncia, pero sin duda que el episodio documenta la degradación institucional que se vive en aquella frontera. ¿Alguien intervendrá para frenarla?