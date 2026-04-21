Tren impacta tráiler y deja a trabajador prensado al interior de una fábrica en Saltillo

Un accidente al interior de una planta industrial generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia durante la madrugada de este martes, en Saltillo, luego de que un trabajador quedara atrapado tras el impacto de una locomotora contra un tractocamión en el que realizaba maniobras. Los hechos ocurrieron alrededor de las 03:00 horas en las instalaciones de una fábrica de alimentos ubicada en el cruce de la calle Ramos Arizpe y la calzada Emilio Carranza, en la Zona Centro. De acuerdo con los primeros reportes, personal del complejo permitió el ingreso de un tren para realizar labores de carga y descarga dentro del área.

En ese momento, un trabajador operaba un tráiler en el interior del sitio, presuntamente sin advertir la proximidad de la locomotora. La unidad ferroviaria terminó impactando el vehículo pesado, provocando que el conductor quedara prensado entre la estructura de la cabina. El choque generó una situación crítica, por lo que testigos dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia. Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y resguardar la zona, mientras paramédicos del cuerpo de Bomberos iniciaron las labores de auxilio. Debido a la gravedad del accidente, fue necesario utilizar equipo hidráulico para liberar al trabajador de entre los restos del vehículo. Según versiones recabadas en el sitio, la víctima presentaba múltiples fracturas, además de lesiones visibles en el tórax y extremidades, lo que evidenciaba la magnitud del impacto.

Tras varios minutos de maniobras, los rescatistas lograron extraer al hombre, quien fue trasladado de emergencia a la clínica número 73 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Su estado de salud fue reportado como delicado, con pronóstico reservado debido a las lesiones sufridas. El incidente provocó alarma entre trabajadores del lugar, así como entre habitantes cercanos, quienes señalaron que durante la madrugada es común el paso de locomotoras por ese punto, pese a que algunos consideran que las vías ya no están en uso. Autoridades mantienen bajo revisión lo ocurrido para determinar las circunstancias exactas del accidente y establecer responsabilidades. Mientras tanto, el área fue asegurada para facilitar las diligencias correspondientes. (Con información de medios locales)

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