Tren impacta tráiler y deja a trabajador prensado al interior de una fábrica en Saltillo

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Saltillo
/ 21 abril 2026
    Tren impacta tráiler y deja a trabajador prensado al interior de una fábrica en Saltillo
    La zona fue acordonada por autoridades mientras se realizaban las labores de rescate y se iniciaban las investigaciones sobre las causas del accidente. CORTESÍA

El hombre presentó múltiples fracturas y lesiones en el tórax; fue rescatado y trasladado de urgencia al IMSS, donde permanece grave

Un accidente al interior de una planta industrial generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia durante la madrugada de este martes, en Saltillo, luego de que un trabajador quedara atrapado tras el impacto de una locomotora contra un tractocamión en el que realizaba maniobras.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 03:00 horas en las instalaciones de una fábrica de alimentos ubicada en el cruce de la calle Ramos Arizpe y la calzada Emilio Carranza, en la Zona Centro. De acuerdo con los primeros reportes, personal del complejo permitió el ingreso de un tren para realizar labores de carga y descarga dentro del área.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/tren-embiste-a-otro-detenido-y-deja-dos-lesionados-en-ramos-arizpe-IF20166295
$!El accidente ocurrió durante maniobras de carga y descarga, cuando el operador de un tractocamión no advirtió la presencia del tren que ingresaba al complejo industrial.
El accidente ocurrió durante maniobras de carga y descarga, cuando el operador de un tractocamión no advirtió la presencia del tren que ingresaba al complejo industrial. CORTESÍA

En ese momento, un trabajador operaba un tráiler en el interior del sitio, presuntamente sin advertir la proximidad de la locomotora. La unidad ferroviaria terminó impactando el vehículo pesado, provocando que el conductor quedara prensado entre la estructura de la cabina.

El choque generó una situación crítica, por lo que testigos dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia. Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y resguardar la zona, mientras paramédicos del cuerpo de Bomberos iniciaron las labores de auxilio.

Debido a la gravedad del accidente, fue necesario utilizar equipo hidráulico para liberar al trabajador de entre los restos del vehículo. Según versiones recabadas en el sitio, la víctima presentaba múltiples fracturas, además de lesiones visibles en el tórax y extremidades, lo que evidenciaba la magnitud del impacto.

$!El trabajador fue trasladado de emergencia al IMSS con lesiones de gravedad, luego de ser liberado de entre los restos del vehículo impactado.
El trabajador fue trasladado de emergencia al IMSS con lesiones de gravedad, luego de ser liberado de entre los restos del vehículo impactado. CORTESÍA

Tras varios minutos de maniobras, los rescatistas lograron extraer al hombre, quien fue trasladado de emergencia a la clínica número 73 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Su estado de salud fue reportado como delicado, con pronóstico reservado debido a las lesiones sufridas.

El incidente provocó alarma entre trabajadores del lugar, así como entre habitantes cercanos, quienes señalaron que durante la madrugada es común el paso de locomotoras por ese punto, pese a que algunos consideran que las vías ya no están en uso.

Autoridades mantienen bajo revisión lo ocurrido para determinar las circunstancias exactas del accidente y establecer responsabilidades. Mientras tanto, el área fue asegurada para facilitar las diligencias correspondientes.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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