Incumple, engaña, no paga... pero indemnizan con 6.4 mdp al Partido Joven de Coahuila

Al respecto, durante su participación cuestionó si las supuestas deudas fueron pagadas con el presupuesto que estaba dirigido al pago del bono electoral, que es una prestación que se le otorga al personal del Instituto por el tiempo extra que invierten durante las jornadas electorales, y que hasta ahora no les ha llegado a ninguno de los trabajadores del IEC.

“No supimos hasta el momento en que nos dice la directora de administración acerca de que existe esa deuda, y esto sucede el 27 de junio(...) Este caso pareciera un asunto de corrupción, que hay algo que no cuadra desde como se cobra. Se notifica a la presidencia directamente, sin notificarse antes al área de oficialía ”, expresó el consejero Rodríguez.

En ese sentido, el consejero agregó que además hubo una especie de secretaría en la ejecución de esta acción de manejo de recursos, pues las comisiones pertinentes no tuvieron notificaciones sobre los asuntos, ni el motivo por el cual la presidencia se apersonó ante la junta con el fin de liquidar dicha deuda.

“ Me parece preocupante que en diversos oficios se les pida a la secretaría ejecutiva como de administración a que se realicen las acciones tendientes a hacer los pagos de estos seis millones 435 mil pesos, cuando de antemano la administración ya había dicho en un oficio que estos asuntos ya habían sido prescritos ”, dijo.

De acuerdo con los datos que fueron obtenidos por la consejería, se pagaron seis millones 435 mil pesos, los cuales fueron pagados a un concepto de pasivos laborales con 21 personas; sin embargo, en los informes también se descubrió que dicha deuda no estaba vigente ya que las demandas laborales habían prescrito desde 2017, de acuerdo con lo señalado.

SE LE EMPLAZÓ AL IEC: CONSEJERO PRESIDENTE

En entrevista, Rodrigo Paredes Lozano, presidente consejero, aclaró que el monto se preparó toda vez que la autoridad jurisdiccional emplazó al IEC de que si no realizaba los pagos que de un millón de pesos pasaron a ser por falta de pagos en el convenio laboral un total de 6.4 millones de pesos, podrían tener medidas de apremio como el embargo del propio instituto.

Paredes Lozano dijo que el pago corresponde a una serie de demandas que fueron interpuestas por 21 integrantes del Partido Joven, a quienes el Instituto Electoral de Coahuila, cuando Gabriela de León lo presidía en 2017, los reconoció bajo una calidad jurídica a través de un interventor, como si fueran de trabajadores del Instituto.

“Ese consejo le dio facultades a este interventor y es algo que no me termino de explicar, pero fue a la Junta de Conciliación y puso al IEC como responsable solidario del pago a los trabajadores del Partido Joven. Nadie sabía de esta situación, esta controversia no estaba en la entrega recepción, y en junio recibimos la notificación de la Junta de Conciliación y Arbitraje para que pagáramos”, dijo Paredes Lozano.

“Prácticamente la autoridad dice que los convenios laborales están vigentes y que demos cumplimiento, y que en dado caso que no lo hagamos podría haber medidas de apremio, como embargos, activos o cuentas bancarias. Y pues nunca nadie sabía de esa controversia aquí en el Instituto, en ninguna de las áreas”, dijo.

Agregó que por su parte está ante la apertura de que una autoridad realice una investigación e identifique una serie de irregularidades que ocurrieron.

Este caso se suma a las polémicas en la que se ha visto envuelto el Partido Joven.

En 2017, este partido encabezado y fundado por Édgar Puente, perdió su registro al no alcanzar la votación necesaria. Posteriormente fue parte de controversias por salir de la vida política con adeudos derivados de multas que le fueron aplicadas por irregularidades financieras, entre ellas, la de contratar a empresas de su fundador.

Además, el líder del Partido Joven fue detenido en febrero de 2020, luego de ser acusado de despojo y fraude, tras haberse apropiado ilegalmente de un predio en la ciudad.