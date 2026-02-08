¡Infraccionan a niña de 9 años! En Sabinas, una menor que manejaba cuatrimoto fue sancionada con una multa

SABINAS, COAH.- La actuación de la Policía Municipal de Sabinas desató una fuerte polémica en redes sociales, luego de que se diera a conocer que una niña de apenas 9 años fue sancionada con una multa por conducir una cuatrimoto “sin casco y sin licencia”, hecho que ciudadanos y autoridades calificaron como desproporcionado e incluso ilegal. De acuerdo con el testimonio difundido por la madre de la menor a través de videos y publicaciones en redes sociales, la niña se encontraba jugando en una cuatrimoto de baja cilindrada en un terreno baldío, sin representar un riesgo para terceros. TE PUEDE INTERESAR: Definen contingentes para la marcha del 8M en Saltillo

No obstante, elementos de Seguridad Pública acudieron al lugar tras una queja vecinal por el polvo que levantaba el vehículo y procedieron a asegurar la unidad y levantar una boleta de infracción, argumentando que la menor no contaba con licencia de conducir. Las imágenes de la boleta oficial del Ayuntamiento de Sabinas, en la que incluso se establece el aseguramiento del vehículo, rápidamente se viralizaron y provocaron indignación, burlas e incredulidad entre usuarios, quienes calificaron la medida como absurda, exagerada y carente de criterio. Según relató la madre, los policías también señalaron que los menores no debían encontrarse solos, a lo que ella respondió que los padres se encontraban cerca, ya que viven en el mismo sector. Además, cuestionó que en la colonia existan problemas constantes como robos, acumulación de basura y otras faltas, sin que las autoridades actúen con la misma diligencia. REGIDOR SE MUESTRA SORPRENDIDO El caso escaló al ámbito político luego de que el regidor del Ayuntamiento de Sabinas, Remberto Hernández Cárdenas, se pronunciara públicamente, señalando que es “completamente ilegal e inconstitucional” multar una conducta que no está tipificada en un reglamento, y aún más, sancionar a un menor de edad. En su mensaje, el edil apeló al principio de legalidad y exigió que el caso sea aclarado y corregido de inmediato.