Definen contingentes para la marcha del 8M en Saltillo

De acuerdo con el comunicado difundido en sus plataformas oficiales, la división por contingentes busca priorizar la seguridad, el cuidado colectivo y la visibilidad de todas las mujeres que participarán en la movilización, evitando desinformación y garantizando un desarrollo ordenado de la protesta.

A través de redes sociales se dio a conocer los detalles de la organización de la marcha del próximo 8 de marzo, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, con una estructura definida por contingentes que responden a necesidades específicas de las participantes.

El primer contingente estará conformado por familias de víctimas de feminicidio, desaparición y violencia feminicida. Este bloque encabezará la marcha como un acto de memoria, dignidad y exigencia de justicia, y será exclusivo para madres, familiares y personas cercanas a las víctimas, sin la participación de varones.

El segundo contingente estará destinado a maternidades e infancias, e incluirá a mujeres que asistan con hijas e hijos, mujeres embarazadas y acompañantas. En este espacio solo se permitirá la presencia de varones menores de 12 años como parte del acompañamiento infantil, con el objetivo de mantener un entorno seguro para las familias.

Asimismo, se habilitó un contingente especial para mujeres con discapacidad y/o movilidad limitada, pensado para adultas mayores, mujeres con alguna discapacidad o que requieran un ritmo de marcha más pausado, garantizando accesibilidad y acompañamiento durante todo el recorrido.

La marcha también contará con un contingente de batucada, el cual acompañará la movilización con ritmo y consignas como una forma de expresión colectiva, resistencia y presencia en el espacio público.

Finalmente, se conformará un bloque separatista, un espacio exclusivo para mujeres biológicas que decidan marchar desde una postura separatista, priorizando la autonomía, el autocuidado y una movilización sin la presencia de hombres biológicos.

En redes sociales aclaran que no se agregará ni se eliminará ningún contingente fuera de los que han sido difundidos oficialmente en sus redes sociales, y advirtió que cualquier información externa no forma parte de la organización de la marcha.

La movilización partirá del Tecnológico de Monterrey Campus Saltillo, sobre el bulevar Venustiano Carranza, a las 4:00 de la tarde del 8 de marzo. Las organizadoras hicieron un llamado a integrarse al contingente correspondiente y a participar de manera colectiva en esta jornada de lucha.