Definen contingentes para la marcha del 8M en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 5 febrero 2026
    Definen contingentes para la marcha del 8M en Saltillo
    La marcha conmemorativa del Día Internacional de la Mujer se realizará el próximo 8 de marzo, estableciendo distintos contingentes con el objetivo de garantizar seguridad, visibilidad y acompañamiento a las participantes. FOTO: VANGUARDIA/SOFÍA BERTELLO

La marcha partirá del Tec Saltillo a las 4:00 de la tarde

A través de redes sociales se dio a conocer los detalles de la organización de la marcha del próximo 8 de marzo, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, con una estructura definida por contingentes que responden a necesidades específicas de las participantes.

De acuerdo con el comunicado difundido en sus plataformas oficiales, la división por contingentes busca priorizar la seguridad, el cuidado colectivo y la visibilidad de todas las mujeres que participarán en la movilización, evitando desinformación y garantizando un desarrollo ordenado de la protesta.

TE PUEDE INTERESAR: “¿Te has sentido violentada?” Un acto de sororidad y denuncia en el 8M de Saltillo

$!La marcha contará con bloques específicos, como familias de víctimas, maternidades, mujeres con discapacidad, batucada y bloque separatista, de acuerdo con la información oficial difundida en redes sociales.
La marcha contará con bloques específicos, como familias de víctimas, maternidades, mujeres con discapacidad, batucada y bloque separatista, de acuerdo con la información oficial difundida en redes sociales. FOTO: REDES SOCIALES

El primer contingente estará conformado por familias de víctimas de feminicidio, desaparición y violencia feminicida. Este bloque encabezará la marcha como un acto de memoria, dignidad y exigencia de justicia, y será exclusivo para madres, familiares y personas cercanas a las víctimas, sin la participación de varones.

El segundo contingente estará destinado a maternidades e infancias, e incluirá a mujeres que asistan con hijas e hijos, mujeres embarazadas y acompañantas. En este espacio solo se permitirá la presencia de varones menores de 12 años como parte del acompañamiento infantil, con el objetivo de mantener un entorno seguro para las familias.

Asimismo, se habilitó un contingente especial para mujeres con discapacidad y/o movilidad limitada, pensado para adultas mayores, mujeres con alguna discapacidad o que requieran un ritmo de marcha más pausado, garantizando accesibilidad y acompañamiento durante todo el recorrido.

La marcha también contará con un contingente de batucada, el cual acompañará la movilización con ritmo y consignas como una forma de expresión colectiva, resistencia y presencia en el espacio público.

Finalmente, se conformará un bloque separatista, un espacio exclusivo para mujeres biológicas que decidan marchar desde una postura separatista, priorizando la autonomía, el autocuidado y una movilización sin la presencia de hombres biológicos.

En redes sociales aclaran que no se agregará ni se eliminará ningún contingente fuera de los que han sido difundidos oficialmente en sus redes sociales, y advirtió que cualquier información externa no forma parte de la organización de la marcha.

La movilización partirá del Tecnológico de Monterrey Campus Saltillo, sobre el bulevar Venustiano Carranza, a las 4:00 de la tarde del 8 de marzo. Las organizadoras hicieron un llamado a integrarse al contingente correspondiente y a participar de manera colectiva en esta jornada de lucha.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Día Internacional De La Mujer
Redes sociales
marchas

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Contrarreforma electoral sin base

Contrarreforma electoral sin base
true

Dictadura bananera: Los indefendibles de la 4T en Campeche
true

POLITICÓN: Sheinbaum mide cercanías con empresarios, incluidos 15 coahuilenses
El abandono de mascotas en la calle también es maltrato animal y debe denunciarse.

Denuncian un caso más de crueldad animal en Saltillo; activistas piden investigación
El mandatario cubano advierte sobre “tiempos difíciles” y una reorganización nacional para enfrentar la persecución energética de EE. UU. tras la caída del suministro venezolano

‘Viviremos tiempos difíciles’: Miguel Díaz-Canel; agradece apoyo a Sheinbaum ante desabasto de petróleo en Cuba
La Secretaría de Salud de Coahuila prevé instalar un módulo sanitario en aeropuertos del estado para monitorear a viajeros internacionales con síntomas, como parte de los protocolos especiales de vigilancia.

Reforzarán vigilancia sanitaria en aeropuertos de Coahuila ante llegada de visitantes por el Mundial
A pesar del agotamiento por la guerra, muchos analistas advierten que una retirada sin garantías de seguridad sólidas permitiría a Rusia reagruparse para lanzar nuevos ataques.

En aras de la paz, los ucranianos consideran lo impensable: ceder territorio
Melinda French Gates durante un evento público. La filántropa recientemente calificó como “dolorosas” las nuevas revelaciones sobre los vínculos de su exmarido con Jeffrey Epstein.

Melinda French Gates habla sobre las menciones a Bill Gates en los archivos Epstein