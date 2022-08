Instalan mercados sin permisos en colonias de Saltillo

Saltillo, Coahuila.- Al menos dos mercados sin los permisos necesarios pretenden instalarse en plazas, calles o cerca de iglesias cada mes, los cuales son notificados para retirarse por la Dirección de Fomento Económico.

“Siempre hay interés de tomar iniciativa para la apertura de un mercado pero para esto hay ciertos requisitos con los que se tienen que cumplir, se tiene que registrar como Unión.

“Estar dadas de alta, votarse en Comisión, y ya registrados, solicitar un área de trabajo que también debe ser aprobado o no”, explicó Eduardo Morelos, titular de la Dirección de Fomento Económico.

Morelos señaló que solicitudes nuevas hay alrededor de cinco o seis, las cuales se están analizando, donde se revisa para que no se empalmen áreas de trabajo ya establecidas y se merme la ganancia de mercados que ya están acreditados desde hace años, agregó.

“Es gracias al sistema de comunicación entre los mercados que se identifican los mercados que no cuentan con los permisos, sobre todo porque como es gente que no pagó los requisitos y los otros sí, por eso los denuncian, entonces nosotros vamos y retiramos a quienes no pagan”, agregó el director Morales.

De acuerdo con Eduardo Morales “se han retirado muchos (mercados) desde el inicio de la administración, desde 3 mercados retirados a la semana, al principio y hasta uno cada mes luego de que dimos a conocer que se tiene que registrar como Unión de comerciantes.

“No por tener la necesidad voy a echar de menos el reglamento. No nos cerramos a que no trabajen, pero sí que los hagan de la manera en que debe de ser, porque todos los que trabajan lo hacen por necesidad, pero dentro del reglamento”, finalizó Morelos.

Actualmente existen 81 mercados registrados, autorizados y activos ante la Dirección, mismos que representan alrededor de 25 Uniones de Comerciantes.